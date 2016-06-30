В Кодексе о культуре аккумулированы 50 нормативных актов: документ одобрен Советом Республики

Новости Беларуси. Проект кодекса о Культуре на одиннадцатой сессии одобрил 30 июня Совет Республики. Революционных изменений, по словам разработчиков, документ не несет, однако имеет целый ряд новаций.

К примеру, для того, чтобы иметь официальный статус «творческого человека», вовсе не обязательно состоять в творческом коллективе. В проекте также есть выработанные методики о том, как организовать концертную либо выставочную деятельность. Над документом велась долгая и кропотливая работа, ведь затрагивает он все сферы культурной жизни

Николай Казаровец, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Данный документ аккумулирует 50 нормативных актов, которые регулируют общественные отношения в сфере культуры. Это документ, который имеет 257 статей, пять разделов. И, конечно, положительно то, что этот один документ регулирует общественные отношения в сфере культуры.

Также верхняя палата сегодня одобрила законопроект об утверждении Военной доктрины. Необходимость принятия последней навеяна изменениями геополитической ситуации в мире и появлением новых рисков. Основная идея, которая заложена в проекте - в том, что мы открыты для сотрудничества в военной сфере для всех, но с соблюдением национальных интересов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.