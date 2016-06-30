Государственные награды вручил Президент Беларуси

Новости Беларуси. В канун Дня Независимости 30 июня в Минске вручали государственные награды. Отмечены успехи 40 человек, которые представляют разные отрасли экономики, науку, образование, культуру и спорт.

Как подчеркнул на церемонии награждения Президент Беларуси Александр Лукашенко, именно от жизненной позиции каждого и от их напряженного труда зависит решение многих задач, которые сегодня стоят перед нашим обществом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По доброй традиции, в канун главного праздника нашей страны, Дня независимости, Дня Республики, мы чествуем людей, чей плодотворный труд высоко оценен и отмечен государственными наградами. Несмотря на различия в избранном жизненном пути, всем вам присущи такие замечательные качества, как патриотизм, преданность делу, профессиональное мастерство и целеустремленность. Приятно смотреть на людей, блестяще зарекомендовавших себя в своей профессии, которые хотят, чтобы наше государство крепло, развивалось быстрыми темпами. Уверен, что каждый человек, сидящий в этом зале, успешно состоявшаяся личность. В жизни государства нет второстепенных сфер. Укрепление обороноспособности, безопасности, развитие отраслей экономики, образования, науки, культуры, спорта, решение вопросов социальной защиты – все это вместе формирует благополучие нашего государства. Заслуженные награды получают сегодня представители Вооруженных Сил, МЧС, Прокуратуры, органов внутренних дел. Выполняя свой служебный долг, они вносят весомый вклад в обеспечение обороны страны, защиту законных интересов граждан нашего государства, поддержание правопорядка и спокойствия в обществе.

В апреле нынешнего года Беларусь отметила скорбную дату – 30-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской станции. Перед лицом общенационального бедствия наш народ проявил истинный героизм. Люди, которые приняли самое активное участие в ликвидации последствий аварии и возвращения к нормальной жизни пострадавших территорий, сегодня также получают государственные награды.

Дорогие друзья, перед нашей страной стоят очень ответственные задачи, которые мы недавно обсуждали на Всебелорусском собрании. И от жизненной позиции каждого из вас, напряженного труда зависит то, решим мы эти задачи или нет. Но вас я хочу поблагодарить за плодотворный труд, за служение интересам Отечества. Поздравляю еще раз с Днем Независимости нашей страны и с этими высокими наградами.

Среди награжденных были и госслужащие. Вице-премьер Михаил Русый удостоен ордена почета. Кроме того, отмечены заслуги министра информации Лилии Ананич и заместителя председателя верхней палаты белорусского парламента Анатолия Русецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.