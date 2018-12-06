От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. От устранения внутренних барьеров до создания единых рынков. День большой политики в Санкт-Петербурге. Северная столица России приняла сразу два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встречу лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор в рамках евразийской «пятерки» был непростым. Ведь острых тем накопилось немало. Президент Беларуси откровенно и четко представил позицию нашей страны по нерешенным вопросам в ЕАЭС. Речь о цифровой торговле и кооперации, формировании цифровых транспортных коридоров и справедливой топливно-сырьевой политике. Александр Лукашенко призвал партнеров к выполнению всех договоренностей. Корреспондент Юлия Бешанова передает из Санкт-Петербурга.

Юлия Бешанова, СТВ:

Евразийский экономический союз – по историческим меркам организация молодая. Запускался ЕАЭС в 2015 году. А обороты пришлось набирать в непростые времена: в условиях падения цен на энергоносители, мировых торговых войн и прочей неразберихи. Тем очевиднее: держаться нужно вместе. Смягчив последствия мирового финансового кризиса, Союз позволил выйти всем участникам интеграции на траекторию устойчивого экономического роста. За круглым столом – лидеры стран, которые вместе формируют 3 % мирового ВВП. Последние два года ЕАЭС уверенно набирает экономическую высоту. За 2018 год совокупный ВВП государств-участников увеличился на 2 % и приближается к 2 триллионам долларов. Взаимная торговля за полгода перешагнула рубеж в 40 миллиардов.

Владимир Путин, президент России:

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств. Совокупный ВВП стран Союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2 %. Продолжился и рост производства в промышленности: в целом, по ЕврАзЭС – плюс 3,3 %, в сельском хозяйстве – плюс 2,4 %. На 12 % выросли объемы внутри союзной торговли, достигнув 44 миллиардов долларов. Но как любая сложная и масштабная структура, ЕАЭС сталкивается с целым рядом проблем. Самую важную из них – барьеры на пути торговли и бизнеса – не замалчивают и признают абсолютно все лидеры пятерки.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:

Надо завершить работу по давно обсуждаемым документам, которые направлены на обеспечение движения четырех свобод: товары, капитал, услуги, рабочая сила. Это касается в том числе соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕврАзЭС. Документ будет гарантировать гражданам тот объем прав на пенсионное обеспечение, которые предусмотрены для резидентов каждой страны. Нам необходимо к 2025 году устранить все имеющиеся препятствия во взаимной торговле, о чем мы сегодня говорили. Это важное условие полноценного функционирования нашего объединения. Комиссиям и правительствам надо активизировать работу в данном направлении, с чем я согласен – то, что говорил Александр Григорьевич. Считаю важным реализовывать якорные проекты в ключевых секторах экономики, которые на практике позволят укрепить наше объединение.

Основная идея Евразийского экономического союза – мощная, реально работающая интеграция, которая сможет стать весомым экономическим да и политическим игроком мирового масштаба. На устранение существующих барьеров отводили 10 лет. Четыре из них уже прошли. Но эта работа напоминает бег с препятствиями: на месте решенных вопросов вновь вырастают новые: недобросовестная конкуренция, протекционизм, лоббирование национальных интересов в обход общих целей.

Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана:

Считаю важным реализацию четырех основных свобод на пространстве ЕАЭС. Я имею в виду свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны поддерживать друг друга и устранять препятствия. В 2019 году важно провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика. Для нас важно расширить кооперацию в агропромышленном секторе созданием совместных предприятий. Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами Евразийской экономической комиссии и бизнесом. Уходящий год, отметит Александр Лукашенко, для интеграции был неоднозначным, как с точки зрения экономики, так и политики. Беларусь ратует за равные возможности для всех участников Союза. Ведь если на пути торговли, бизнеса, финансовых потоков стоят многочисленные барьеры и препятствия – вся структура грозит превратиться в неповоротливую бюрократическую машину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вынужден об этом говорить. Но буду говорить не с точки зрения стенания и рыдания, а с точки зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш Союз (к счастью, я был у истоков создания этого Союза) образовывался на определенных свободах – передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров и так далее. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и Союза. Первое. В начале 2018 года Российская Федерация, в качестве председательствующей в органах Союза, предложила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Правильное предложение. Это действительно одна из самых острых проблем нашего Союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. Это стало практикой. Считаю, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые нами договоренности. Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения.

При этом наша страна не требует к себе ни особого отношения, ни привилегированных условий. Единственное, на чем настаиваем – это соблюдение взятых на себя договоренностей. Белорусская позиция прозрачная: повысить ответственность исполнительной власти за принятие решений, которые идут вразрез с принципами Евразийского союза. Да, мы всецело поддерживаем предложение российских партнеров о новых сферах сотрудничества. Но, прежде всего, нужно решить существующие проблемы. О какой интеграции может идти речь, если даже казалось бы достигнутые договоренности выполняются со скрипом.

Александр Лукашенко:

Говоря о перспективах дальнейшего развития Союза, необходимо отметить, что Евразийское строительство должно охватывать новые сферы сотрудничества. В этой связи особенно важно, чтобы через год, а это будет пять лет – почти юбилей с дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе, мы смогли увидеть конкретные и осязаемые результаты нашей работы. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС – это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов.

Евразийская «пятерка» встречалась в президентской библиотеке имени Ельцина. Расположенное в историческом здании Синода, это уникальное здание буквально напичкано современной аппаратурой. Удаленные читальные залы, электронные хранилища, 3D-технологии – в духе евразийской идеи цифровизации. В первую очередь, речь идет в ЕАЭС о цифровой торговле и кооперации, электронной логистике и формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности. Здесь партнеры единодушны – готовы к реализации любых инициатив на базе богатого опыта, в том числе белорусского.

Александр Лукашенко:

В первую очередь, речь идет о цифровой торговле и кооперации, электронной логистике, формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности. Но мы занимаемся цифровизацией в Беларуси очень давно – уже второй десяток лет, после того, как создали цифровой парк IT. Должен вам сказать, исходя из нашего опыта, сейчас модно говорить о цифровизации, еще о чем-то, развитии IT-технологий. Но не надо забывать – это очень важное направление. Это значительно активизирует производство, сокращает себестоимость, но это, наверное, 20-25 % от сегодняшнего дня. И, наверное, это долго так будет. А 70-75 % – это та традиционная экономика, которая нас сегодня кормит.

В этой связи показателен Таможенный кодекс Евразийского союза. Заработал документ с начала года. Опирается на самые современные технологии, что значительно ускоряет движение товаров через внутренние границы Союза. Что касается внешнего контура – здесь всё очевидно. ЕАЭС сохранил активную позицию. Подписаны временное соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, документ о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Для жителей Союза это значит возможность покупать товары из этих стран практически по внутренним ценам. Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси В перспективе ЕАЭС планируют вывести не только на новые торгово-экономические орбиты, но и – в прямом смысле – в открытый космос. В разработке уникальная совместная программа: объединив усилия, сможем на коммерческой основе предоставлять снимки на основе дистанционного зондирования земли. Создается общая группировка орбитальных аппаратов.

Александр Субботин, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

Производство и использование космических аппаратов нового поколения позволит сложить все усилия в одну корзину и получить, конечно же, более значимый результат. Мы надеемся и ожидаем, что от такой кооперации, в которой уже четыре страны будет (даже Армения подтянулась, которая пока не имела никаких выходов на этот космический уровень, а теперь она активно в нем участвует), поэтому позволит получить синергический эффект. Еще одним важным интеграционным сюжетом уходящего года стало очевидное сопряжения ЕАЭС и СНГ. Во-первых, саммиты синхронизировали и провели их в один день. Во-вторых, сближение приобрело страновый характер.