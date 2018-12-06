Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
Новости Беларуси. День большой политики в Санкт-Петербурге. Северная столица России приняла сразу два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встречу лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси откровенно и четко представил позицию нашей страны по нерешенным вопросам в ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал партнеров к выполнению всех договоренностей.
Прямой разговор о проблемах и недоработках президенту России явно не понравился. Это касается в том числе и разговора о формировании общего Евразийского энергетического пространства. До тех пор, пока для добывающих стран рынок ЕАЭС будет экспортным, говорить о равной конкуренции для российских и белорусских предприятиях не приходится.
Цена на голубое топливо отличается практически вдвое. Российская сторона по-прежнему выступает за поэтапную либерализацию цен. Мы же настаиваем на выполнении белорусского-российского союзного договора, который предусматривает цены для Беларуси, как для Смоленской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств. Сторонами достигнута договоренность о создании к 2025 году общих рынков нефти, нефтепродуктов, а также газа. Мы приняли такое с вами решение. И мы обязаны выполнять всё в намеченные сроки и обеспечить работу Союза в условиях стабильной, справедливой топливно-сырьевой политики.
В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система – Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно все подписались.
Я полностью солидарен с президентом России, который как председатель Высшего совета в своем обращении к государствам-членам отметил важность развития новых сфер сотрудничества, в том числе таких, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники. И сегодня был назван ряд новых направлений.
Однако отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет нашему Союзу прогрессировать более быстрыми темпами. Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений.
На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители
Тарифный вопрос вызвал бурное обсуждение и жаркую дискуссию лидеров. Да, общий союзный энергетический рынок должен заработать в полную мощь к 2025 году. Запланировано постепенное ценовое выравнивание, которые в идеале должно привести к равным возможностям для производителей. Но что тормозит процесс и как измерить скорость сближение рынков? Ключевая белорусская позиция – к договоренностям нужно идти, а не пробуксовать фактически в начале пути.
Говоря о ценообразовании, Владимир Путин решил сравнить соседнюю Беларусь с ФРГ.
Владимир Путин, президент России:
Мы об этом договорились – создать документы, которые, по сути, являются планом нашего движения к этой цели, дорожной карты. Просто я обращаю внимание на то, что сегодня наши партнеры имеют достаточное преимущество.
Я упомянул ФРГ не просто так. В Беларуси и не должно быть 250 за 1 тысячу кубов. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница.
Александр Лукашенко:
Владимир Владимирович, неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия, я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3 тысячи километров качать надо, поэтому у них и цена такая.
Владимир Путин:
Вы правы абсолютно правы в том, что нам надо выработать план движения к единому рынку. Мы с этим согласны. Мы так и будем делать.
Дискуссия о ценах на газ продолжилась позже, уже в закрытом режиме. Без прессы президенты говорили гораздо дольше запланированного по протоколу времени. Но здесь всё логично – это те самые болевые темы интеграции, без решения которых двигаться дальше невозможно.
Подробно обсуждали и нормативы расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Нынешние были введены как временные, но согласия по цифрам у партнеров нет до сих пор. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих абсолютно не выгодно для Беларуси.
Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
У нас был прорыв, потому что мы утвердили программу формирования общего рынка газа. А это очень принципиальный для нас и для Беларуси вопрос. Первый важный результат – что мы все-таки пришли к компромиссу.
Второй важный результат – что мы сегодня утвердили программу формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. Тоже вопрос, где были острые дебаты. Нам удалось выравнять ситуацию, сделать существенный шаг вперед.