Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ

Уже после совещания Александр Лукашенко в кратком интервью российским журналистам отметил: прийти к согласию удалось и по поводу еще одного спорного вопроса. Фактически в штатном режиме разрешили интригу по поводу назначения следующего генерального секретаря.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ и, в принципе, решили проблему назначения генерального секретаря. Белорусский представитель, как когда-то Нурсултану Абишевичу говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение. Индивидуальное собеседование с каждым руководителем ОДКБ, и они подписывают это решение.

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