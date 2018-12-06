Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ

Новости Беларуси. 6 декабря в Санкт-Петербурге состоялось два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встреча лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 декабря в Санкт-Петербурге состоялось два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встреча лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже после совещания Александр Лукашенко в кратком интервью российским журналистам отметил: прийти к согласию удалось и по поводу еще одного спорного вопроса. Фактически в штатном режиме разрешили интригу по поводу назначения следующего генерального секретаря.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ и, в принципе, решили проблему назначения генерального секретаря. Белорусский представитель, как когда-то Нурсултану Абишевичу говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение. Индивидуальное собеседование с каждым руководителем ОДКБ, и они подписывают это решение.
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