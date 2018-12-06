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На саммите ЕАЭС Президент Беларуси анонсировал встречу с Владимиром Путиным

06 декабря 2018 20:41
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Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге 6 декабря состоялось сразу два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встреча лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На саммите ЕАЭС Президент Беларуси анонсировал встречу с Владимиром Путиным-1

На саммите ЕАЭС Президент Беларуси анонсировал встречу с Владимиром Путиным-3

Уже после совещания Александр Лукашенко в кратком интервью российским журналистам анонсировал встречу с Владимиром Путиным уже через неделю. Ожидается, что прежде всего разговор лидеры поведут о так называемом «российском налоговом маневре».

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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