На саммите ЕАЭС Президент Беларуси анонсировал встречу с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге 6 декабря состоялось сразу два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встреча лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже после совещания Александр Лукашенко в кратком интервью российским журналистам анонсировал встречу с Владимиром Путиным уже через неделю. Ожидается, что прежде всего разговор лидеры поведут о так называемом «российском налоговом маневре».

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