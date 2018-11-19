От совместной торговли до выхода на рынки третьих стран: о чем договорились президенты Беларуси и Азербайджана?

Новости Беларуси. Азербайджан для Беларуси был и остается стратегическим партнером. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 ноября основной день официального визита президента Азербайджана в нашу страну. Говорили о многом: совместной торговле, выходе на рынки третьих стран, например, в Турцию, где, кстати, уже в 2019 году вместе начнут сборку тракторов. Ну и, конечно, о предстоящих II Европейских играх в Минске.

Тёплая встреча. Сразу понятно: для друзей и партнёров ни три тысячи км, ни три с половиной часа воздушного пути не помеха. Ильхам Алиев прилетел накануне и за это время успел посмотреть на капризы ноябрьской белорусской погоды.

Впрочем, к температурным сюрпризам азербайджанскому лидеру не привыкать. У самих в стране встречается аж 9 типов климата из 11. Даже в названии «Баку» есть «погодный смысл» – с персидского «обдуваемый ветром».

Они сразу начнут что-то активно обсуждать. И даже на время остановятся на выставке фоторабот с наиболее известными достопримечательностями страны. В первые минуты наглядно подтверждая взаимный интерес, а главное – ту самую схожесть взглядов, о которой уже потом, во время переговоров скажут не раз. Оба настроены на системное и долговременное сотрудничество. Оба готовы к расширению производственной кооперации.

Беларусь и Азербайджан. Две страны дружат уже четверть века. Только за 10 лет (с 2006 по 2016) Александр Лукашенко был в Азербайджане с официальными визитами 4 раза, принимал участие в открытии I Европейских игр в Баку. Тоже 4 раза Ильхам Алиев посещал Беларусь. Это не просто сухая статистика – подтверждение личной дружбы двух президентов.

По итогам 2017 года товарооборот составил 160 млн долларов. А лишь за 9 месяцев 2018 года наторговать успели аж на 331! Рост почти в 3,5 раза. Что и говорить, темпы хорошие. Впрочем, к скоростям в Азербайджане не привыкать.

Причём, в буквальном смысле. В июне 2017 года в Баку состоялся первый Гран-при Азербайджана по гонкам «Формулы-1». Трасса проложена прямо по центральным улицам города.

А ещё Азербайджан – это страна на 60% состоящая из гор и государство, вошедшее в историю благодаря небывалому росту населения на рубеже 19-20 веков: за 60 лет количество жителей увеличилось более чем в 30 раз. Ильхам Алиев: В Азербайджане Беларусь считают братской страной и одним из самых близких партнёров Большую прибыль здесь получают не только от продажи нефти и газа, но и от... винограда. Место, где есть «неофициальный Дубай» (из-за диковинной архитектуры и любви к золоту так называют Баку) и даже «малая Венеция».

Анастасия Иванникова, СТВ:

Многое об Азербайджане говорит национальный флаг. Сегодня увидеть его можно на улицах города и во Дворце Независимости. За каждым цветом свой скрытый смысл. Голубой – традиционный цвет тюркских народов, зелёный обозначает ислам, а вот красный – прогресс. В этом, можно сказать, суть политики страны. К примеру, весь этот год стабильная тенденция роста. Уже не раз анонсировалось «прибавление» в промышленных парках и кварталах страны. До конца года только на территории химико-промышленного парка планируется открыть 7 предприятий.

И это значительный плюс к уже существующим 7-ми. Всего в настоящее время в Азербайджане создано пять промышленных парков, а ещё четыре промышленные зоны. Ильхам Алиев продолжил политику своего отца. Которого, кстати, называют основателем современного Азербайджана. Ведь была разработана антикризисная программа для восстановления производства, улучшения финансовой ситуации, привлечения инвестиций. К власти нынешний президент Ильхам Алиев пришёл в 2003-м. За это время на выборах побеждал четырежды. Теплое отношения к Беларуси было всегда. Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет» И действительно, тех самых, уже реализованных в жизнь планов у Беларуси и Азербайджана немало. Взять, к примеру, Гянджинский автомобильный завод.

В советский проект в буквальном смысле вдохнули жизнь президенты уже суверенных Беларуси и Азербайджана. Сейчас здесь собираются тракторы «Беларусь» и автомобили МАЗ, КамАЗ, «Урал». В апреле с конвейера Гянджинского автозавода сошёл 10-тысячный трактор. Предприятие, которое начинало со 100 машин в год, теперь флагман в Прикаспийском регионе. Теперь перед партнёрами стоит новая задача, – рассказывает председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев. Белорусско-азербайджанский трактор намерены собирать в Турции.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода (Азербайджан):

В Турции реализовывается более 50 тысяч тракторов всех модификаций. А почему бы нам совместно с белорусскими нашими друзьями не участвовать на этом рынке?

Как раз такое совместное освоение рынков третьих стран наш Президент назовёт принципиально новым этапом сотрудничества. К которому партнёры уже готовы. На другой, более высокий уровень вывести нужно и торговлю. Потенциал не реализован до конца. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В настоящее время обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО «Гродно Азот». Мы приветствуем такие устремления. Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран» Та самая белорусская техника очень кстати и для местного золота. Конечно, не «чёрного» (по доказанным запасам нефти Азербайджан на 20 месте среди 133 стран), а «белого» – хлопка. Нацелены на объёмы советских времён.

Такое качественное сырьё пригодится для наших текстильных предприятий. Кроме того, вместе выпускать можем перронные автобусы для Международного аэропорта Баку, электротранспорт, зерноуборочную технику, лифты. Уже ведётся работа по созданию в Азербайджане совместного предприятия по выпуску белорусских лекарств. Резерв есть в транспортно-логистической сфере.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Вы отметили в своем выступлении транспортный коридор Север–Юг. Азербайджан на своей территории завершил все работы, связанные с функционированием этого коридора. Сейчас мы занимаемся вопросами дальнейшей модернизации нашей транспортной инфраструктуры, которая уже способна транспортировать значительные объемы грузов. Азербайджан также активный участник транспортного коридора Восток–Запад. Думаю, что координация усилий по этим двум важнейшим маршрутам создаст совершенно новые условия для сотрудничества и приведет к открытию десятков тысяч новых рабочих мест.

А это ужe пример диалога в популярной нынче IT-сфере. На уровне госструктур в этой области страны пока интенсивный диалог не наладили. Как раз тот случай, когда есть поле для деятельности, а бизнес эту нишу уже нащупал. Чем больше компаний будет пользоваться белорусским продуктом, тем больше прибыли у наших программистов. Так что здесь ожидают, что инвестиции окупятся с лихвой. Потенциал же оценить сложно, ведь белорусские технологические решения могут вывести Азербайджан на совершенно новый уровень цифровизации. Это белорусская IT- компания заметный игрок не только на белорусском рынке. Специализируются здесь на банковских услугах. Сейчас в стадии завершения как раз экспортный проект.

Олег Кондратенко, директор IT-компании:

Год назад мы познакомились с одним банком Азербайджана, он не самый крупный, но для старта это было даже положительно. Начали запускать проект по интернет-банкингу для юридических лиц. Мы ожидаем хорошего развития и считаем, что многие банки Азербайджана захотят получить такой же сервис. Когда президенты благословляют развитие бизнеса, то всегда легче.

Договорно-правовая база двух стран – это 110 соглашений. Сегодня копилку пополнили: почти десяток меморандумов и соглашений. О сотрудничестве в области миграции, в судебно-экспертной деятельности, в сельском хозяйстве, в сфере труда, занятости и социальной защиты, информационно-коммуникационных технологий. Договорились о поставках вооружений и техники. Состоялась церемония гашения совместного почтового проекта к 25-летию установления дипотношений. Ну и, конечно, подписано совместное заявление двух президентов.

А ещё Беларусь и Азербайджан объединяют интересы спортивные. В 2015 Европейские игры принимал Баку, теперь международное первенство едет в Минск. Опытом азербайджанские коллеги готовы делиться. Ну а оценить грандиозное спортивное событие Ильхам Алиев сможет лично. Александр Лукашенко пригласил азербайджанских партнёров посетить Беларусь.

Александр Лукашенко:

Мы с президентом подробно обсудили опыт Азербайджана, который отлично справился с проведением такого масштабного мероприятия в 2015 году. Больше того скажу, что после вас все страны боятся принимать такие игры. Потому что конкурировать с таким уровнем – я это искренне говорю – совершенно невозможно. Нам нужно серьезно подумать, чтобы этот уровень не опустить и подумать, за счет чего это можем сделать. Мы благодарны вам за то, что ваши специалисты, министры спорта нам серьезнейшим образом помогают, готовят фактически нас к этим II Европейским играм.

Я благодарю своего коллегу за помощь в подготовке этого международного спортивного мероприятия и в очередной раз приглашаю всех вас и граждан Азербайджана, желающих приехать в Беларусь, посетить именно эти Европейские игры. Между нашими странами нет нерешенных вопросов и закрытых тем для обсуждения. Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе О тесной дружбе говорит ещё один успешный проект. Беларусь стала первой страной, в которой Азербайджан открыл свой собственный торговый дом.

Это своего рода выставочный павильон для оптовиков. Текстиль, конфеты, овощи, фрукты, коньяки, вина, гранатовые соки, даже оливковое масло – всё мейд ин Азербайджан. Знакомятся с продуктами здесь ритейлеры. А вот купить прямо на месте товар пока нельзя. Президент Ильхам Алиев уверен, нужно наладить торговлю на месте. Тем более площади позволяют – более 500 квадратных метров. Кстати, по итогам переговоров решено расширить работу торгового дома на областные центры.

Васиф Исмайылов, соучредитель торгового дома Азербайджана:

Сейчас представлено здесь 29 предприятий, мы уже поставили товара на миллион долларов. Планируем еще 250 тысяч долларов до конца года привезти.

Беларусь для Азербайджана на третьей строчке по импорту после России и Китая. Поставляем 2000 наименований товара. Но это были бы просто сухие цифры, если бы не люди, которых к тому же связывает общая история. Азербайджан вступил в Великую Отечественную вместе со всем Советским Союзом. Тогда было призвано около 600 тысяч местных жителей. Погибло не менее половины из них.