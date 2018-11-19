Ильхам Алиев: В Азербайджане Беларусь считают братской страной и одним из самых близких партнёров

Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев в Минске с официальным визитом.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Я знаю, в Беларуси очень добрые отношения к Азербайджану. В Азербайджане Беларусь считают братской страной и одним из самых близких партнеров Азербайджана не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире. И тому есть много причин, в том числе и наши с вами личные отношения. Люди всё это видят, всё это ценят.

По всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты. Конечно же, я уверен, что мой нынешний визит – не только возможность обсудить, что было сделано, проанализировать, какой-то итог подвести, но и также наметить пути дальнейшего сотрудничества, сближения.

От сельского хозяйства до высоких технологий. Во Дворце Независимости проходят переговоры президентов Беларуси и Азербайджана



Лидеры Беларуси и Азербайджана также проведут переговоры с участием членов делегаций. На повестке дня – вопросы экономического, торгового, дипломатического и гуманитарного сотрудничества. По итогам заседаний президенты выступят с совместным заявлением, где сверят позиции по основным направлениям сотрудничества.