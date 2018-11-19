Ильхам Алиев: В Азербайджане Беларусь считают братской страной и одним из самых близких партнёров

Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев в Минске с официальным визитом.
Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев в Минске с официальным визитом.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Я знаю, в Беларуси очень добрые отношения к Азербайджану. В Азербайджане Беларусь считают братской страной и одним из самых близких партнеров Азербайджана не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире. И тому есть много причин, в том числе и наши с вами личные отношения. Люди всё это видят, всё это ценят.
По всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты. Конечно же, я уверен, что мой нынешний визит – не только возможность обсудить, что было сделано, проанализировать, какой-то итог подвести, но и также наметить пути дальнейшего сотрудничества, сближения.
От сельского хозяйства до высоких технологий. Во Дворце Независимости проходят переговоры президентов Беларуси и Азербайджана
Лидеры Беларуси и Азербайджана также проведут переговоры с участием членов делегаций. На повестке дня – вопросы экономического, торгового, дипломатического и гуманитарного сотрудничества. По итогам заседаний президенты выступят с совместным заявлением, где сверят позиции по основным направлениям сотрудничества.
Еще одним результатом встречи на высшем уровне станет подписание около 10 соглашений в самых разных сферах – от сельского хозяйства до высоких технологий.
К слову, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой Азербайджан открыл свой собственный торговый дом. Он работает в Минске уже полтора года. Это своего рода выставочный павильон для оптовиков.
«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске
Утром 19 ноября здесь встречали президента Азербайджана. Ильхам Алиев выразил мнение, что на этих площадях имеет смысл наладить продажу азербайджанских товаров. В прайсе – текстиль, конфеты, овощи, фрукты, коньяки, вина, гранатовые соки и даже оливковое варенье.
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