Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»

Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об том сегодня, 19 ноября, заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости Ильхама Алиева. Глава Азербайджана находится в Минске с официальным визитом. Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске «Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске Начало официальных переговоров предваряют протокольные мероприятия, среди которых церемония фотографирования на фоне национальных флагов.

Познакомили гостя и с экспозицией, которая отображает наиболее известные достопримечательности Беларуси. После этого президенты пообщались в узком формате. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ждали Ильхама Алиева. Об этом говорит и большой интерес к визиту азербайджанского лидера со стороны СМИ. От сельского хозяйства до высоких технологий. Во Дворце Независимости проходят переговоры президентов Беларуси и Азербайджана В целом, взаимоотношения двух стран развиваются достаточно динамично. При этом партнерам удалось найти общий язык – как в торговле и экономике, так и в политике и международной дипломатии. В Азербайджане открыты совместные предприятия по сборке нашей техники. Есть и перспективные проекты, которые партнеры готовы реализовать в будущем. Прорабатывается возможность выпуска в Азербайджане белорусских лифтов, автомобилей МЗКТ, лекарственных препаратов.

Особую значимость визиту Ильхама Алиева в Беларусь придает и тот факт, что в 2018 году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане. Поводов, как я уже сказал, было много. В основном, это поводы хорошие. Наши белорусы воспринимают Азербайджан как очень дружественную нам братскую республику, с которой у нас установились хорошие отношения: и между президентами, и в межправительственной комиссии, и в торгово-экономических отношениях. Достаточно сказать, что только за последний год почти в 3,5 раза выросла наша торговля – Азербайджана с Беларусью.