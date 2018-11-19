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Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»

19 ноября 2018 10:57
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Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об том сегодня, 19 ноября, заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости Ильхама Алиева. Глава Азербайджана находится в Минске с официальным визитом.

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске

Начало официальных переговоров предваряют протокольные мероприятия, среди которых церемония фотографирования на фоне национальных флагов.

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-1

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-3

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-5

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-7

Познакомили гостя и с экспозицией, которая отображает наиболее известные достопримечательности Беларуси. После этого президенты пообщались в узком формате. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ждали Ильхама Алиева. Об этом говорит и большой интерес к визиту азербайджанского лидера со стороны СМИ.

От сельского хозяйства до высоких технологий. Во Дворце Независимости проходят переговоры президентов Беларуси и Азербайджана

В целом, взаимоотношения двух стран развиваются достаточно динамично. При этом партнерам удалось найти общий язык – как в торговле и экономике, так и в политике и международной дипломатии. В Азербайджане открыты совместные предприятия по сборке нашей техники. Есть и перспективные проекты, которые партнеры готовы реализовать в будущем. Прорабатывается возможность выпуска в Азербайджане белорусских лифтов, автомобилей МЗКТ, лекарственных препаратов.

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-10

Особую значимость визиту Ильхама Алиева в Беларусь придает и тот факт, что в 2018 году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами.

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане. Поводов, как я уже сказал, было много. В основном, это поводы хорошие. Наши белорусы воспринимают Азербайджан как очень дружественную нам братскую республику, с которой у нас установились хорошие отношения: и между президентами, и в межправительственной комиссии, и в торгово-экономических отношениях. Достаточно сказать, что только за последний год почти в 3,5 раза выросла наша торговля – Азербайджана с Беларусью.

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-16

Притом хочу в очередной раз подтвердить и заверить вас, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Хочется кому-то – нет, корни наши уходят в тот советский период. Наверное, далеко-далеко 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения. Вы, как историк, это хорошо понимаете.

Мы вас приветствуем в Беларуси, приезжайте к нам чаще.

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-19

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-21

Александр Лукашенко – Ильхаму Алиеву: «Закрытых тем никогда в наших отношениях не будет»-23

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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