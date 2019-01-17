От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. От энергетики и сельского хозяйства до логистики и добычи полезных ископаемых. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили конкретные шаги по развитию сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна стремится выйти на стратегический уровень партнерства с этой африканской республикой. Поэтому разговор во Дворце Независимости был максимально предметным. В итоге стороны подписали целый ряд документов, которые лягут в основу будущих совместных проектов. С подробностями Екатерина Жилянина.

Зимбабве, пожалуй, не та страна, которую стоит описывать стандартными экономическими и географическими параметрами. Уникальна с любой стороны, с какой не зайди. Пару десятков лет назад успешное государство, с самым высоким уровнем образования населения в Африке, кормящее соседей по континенту, вдруг теряет свою аграрную мощь и бьет мировые рекорды инфляции. Политическая жизнь (что часто случается в их регионе) бурлит в стране, как воды той самой реки Лимпопо, на берегах которой собственно и раскинулась Зимбабве.

Выводить государство на прежний уровень, возвращать стабильность и строить благополучное будущее берется новый президент. Чуть больше года во главе страны. Он настроен на демократические преобразования. Отправляется в турне на соседний континент. В наш Национальный аэропорт прилетает из Москвы. Минск – обязательная точка в его деловой поездке. Господин Мнангагва бывал здесь еще в ранге первого вице-президента. Кстати, политик с труднопроизносимой для нас фамилией принадлежит на родине к самой крупной этнической группе. Прилетает с внушительной делегацией.

Ежится от белорусской зимы африканским гостям не пришлось, официальную церемонию приветствия на сей раз провели внутри Дворца Независимости.

Что же представляет собой экономика далекой африканской страны? Сами зимбабвийцы живут в нескольких крупных городах. Среди живописной дикой природы. Редкие животные и шикарный водопад Виктория – это для туристов.

Для бизнесменов – огромные возможности в нескольких отраслях. Прежде всего, горнодобывающая. Здесь, наверное, самый лакомый кусочек – алмазы. В последние годы отрасль реформировали, решили консолидировать.

Уинстон Читандо, министр шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве:

Мы хорошо знаем возможности вышей техники. Специалисты уже оценили белорусский ассортимент. Я разговаривал с ними, и они действительно под впечатлением. Это то, что нужно для развития отрасли. То есть горнодобывающую промышленность значительно усилили, рассчитывают с ее помощью как следует пополнить бюджет. А отсюда очевидные связи с белорусами.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

Контракты заключены. Предполагается в текущем году будет поставлена техника: трактора, техника Минского автомобильного завода, седельные тягачи, полуприцепы, сеялки. В проработке находятся еще дополнительные контракты по тракторам, по БелАЗам. Переговорный процесс закончен, договора заключены, сейчас выстраиваются финансовые взаимоотношения. И, я надеюсь, пойдут отгрузки в соответствии с договорными отношениями.

Наша техника уже зарекомендовала себя на самых разных отдаленных месторождениях. Добыча, огранка драгоценных камней – Беларусь готова к сотрудничеству. Помимо того наши специалисты востребованы в геологоразведке, добыче нефти и газа.

Екатерина Жилянина, СТВ:

В общем, Зимбабве можно смело назвать страной индустриальной. Вспомним еще ее аграрный опыт, и уже можно сделать небольшой прогноз, о чем же будут говорить два президента. Александр Лукашенко встречает африканского политика, как старого доброго знакомого. Многие из уже реализованных проектов они обсуждали и наметили лично. Так что сегодняшние переговоры – продолжение диалога. Пока президенты дойдут до зала переговоров, министры успеют переговорить между собой. Не теряли времени и журналисты. И даже получили приглашение в Зимбабве, как оказалось, от гостеприимных африканцев.

В аграрной сфере у нас следующие векторы: переработка молока и мяса (почему бы Зимбабве вновь не кормить соседей по континенту), а еще рекультивация земель и орошение засушливых районов.

Перенс Шири, министр земель, сельского хозяйства, водных ресурсов, климата и сельских поселений Зимбабве:

Хотим перенять ваш опыт в сельском хозяйстве, начиная от образования и заканчивая производственным циклом. Нам сейчас нужно много техники. А у вас очень широкая линейка. Возможно, даже создание сборочных производств. Актуальны инвестиции в продовольственную сферу. Частный бизнес нацелен на производство молока и мяса. Если вы попробуете нашу говядину, уверяю, вы никогда не забудете ее вкус и обязательно вернетесь за этим деликатесом в Зимбабве. Почему бы не создать совместное производство? Так что с помощью Беларуси можем существенно улучшить экономику нашей страны. Президенты переговоры начинают в узком составе. Договоренности, достигнутые один на один, потом предстоит доработать вместе с членами делегаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы прекрасно понимаете, что мы – не гигантская страна и, конечно же, сотрудничать со всеми странами Африки на глубокой основе не можем. Поэтому мы пытаемся найти тех партнеров, с которыми могли бы выстроить стратегическое партнерство. Мы очень эффективно сотрудничаем со странами Северной Африки. Прежде всего, с дружественным партнером Египтом, Алжиром, другими странами. В Центральной Африке мы сотрудничаем с давних пор с Суданом. Мы хотели бы иметь очень тесное сотрудничество с государствами Южной Африки. Мы, конечно же, побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве. «Надо выстроить стратегию нашего сотрудничества» – Президент Беларуси – президенту Зимбабве Стратегическое партнерство для Беларуси – не пустые слова. Тем более африканское направление наша страна сейчас действительно активно развивает. Закрепиться на континенте – тактический дальновидный план. Сулит хорошие дивиденды.

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве:

Спасибо за теплый прием, который нам оказан в Беларуси! Перед тем, как перейдем к обсуждению политики и экономики, хочу поблагодарить за помощь в нелегкие времена, которую вы оказали. Со времени моего визита мы поддерживали связь благодаря членам наших делегаций. Зимбабве рассматривает Беларусь как братскую страну и братский народ. Как вы уже упомянули, мы переживаем непростые времена, подверглись экономическим санкциям со стороны западных стран. В итоге наша валюта рухнула. Но мы разработали план, как выйти из этого глубокого кризиса. Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке Остальное из личной беседы президентов останется за рамками протокола. Но, наверняка политики в том числе детально обсудили тот самый топ проектов, предложенный Александром Лукашенко. По крайней мере, в своем выступлении на переговорах в расширенном составе наш глава государства обозначил некоторые перспективные идеи.

Александр Лукашенко:

Мы готовы к предметному обсуждению направлений взаимодействия для увеличения двустороннего товарооборота и расширения взаимовыгодного партнерства. Широкие возможности для взаимодействия наших стран предоставляют уникальные ландшафтно-природные, минерально-сырьевые, рекреационные ресурсы Зимбабве. Поэтому перспективным может стать участие белорусских компаний в возведении гидроэнергетических объектов. Активно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. Достигнуты договоренности о межвузовском обмене, а также о получении зимбабвийцами в Беларуси высшего и последипломного образования. Ведущие организации здравоохранения нашей страны могут предоставить гражданам Зимбабве высокотехнологичную медицинскую помощь.