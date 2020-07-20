Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США

Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля назначили белорусского посла в США. История дипломатического взаимодействия двух стран не сказать, что простая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О возвращении послов договорились в феврале 2020 года во время визита в Минск Госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Америке тебе придется начинать все с начала. Справится?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Ну, не с начала. Основа хорошая заложена. Его знают там и ждут.

Александр Лукашенко:

Нам нужна будет поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период – в сфере финансовой, в связи с этим коронавирусом.

Я с Нацбанком, с руководством встречался. Не правда, что сегодня кто-то там не хочет сотрудничать, ждут окончания выборов. Понятно: в электоральный период всегда так. Но в мире денег предостаточно и надо просто уметь работать на внешних рынках. Там у нас неплохие перспективы.