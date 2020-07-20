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Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США

20 июля 2020 19:50
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля назначили белорусского посла в США. История дипломатического взаимодействия двух стран не сказать, что простая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С 2008 года диппредставительствами Беларуси и США руководили временные поверенные.

Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США-1

Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США-3

О возвращении послов договорились в феврале 2020 года во время визита в Минск Госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

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Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Америке тебе придется начинать все с начала. Справится?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Ну, не с начала. Основа хорошая заложена. Его знают там и ждут.

Александр Лукашенко:
Нам нужна будет поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период – в сфере финансовой, в связи с этим коронавирусом.

Я с Нацбанком, с руководством встречался. Не правда, что сегодня кто-то там не хочет сотрудничать, ждут окончания выборов. Понятно: в электоральный период всегда так. Но в мире денег предостаточно и надо просто уметь работать на внешних рынках. Там у нас неплохие перспективы.

Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США-9

Опыт работы советником и временным поверенным в США, широкий круг контактов – от Конгресса до Госдепа – сыграли ключевую роль при выборе кандидата на должность главы дипмиссии.

Олег Кравченко иллюзий насчет белорусско-американских отношений не питает: есть принципиальные вопросы, по которым наши позиции расходятся, но вместе с тем посол считает: Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнерами.

Минск и Вашингтон могут быть взаимовыгодными партнёрами. Олег Кравченко рассказал о своих задачах в должности посла Беларуси в США-12

Олег Кравченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США:
Мне хотелось бы, чтобы мы достигли такого уровня в нормализации наших отношений, который можно будет оценить как устойчивый. Когда мы будем знать наверняка, что в ближайшее время не возникнет новых осложнений для доступа на емкий, платежеспособный американский рынок, для возможности производственной кооперации, для возможности привлечения финансовых ресурсов.

Поэтому, я считаю, придание устойчивого характера тем достижениям, той нормализации, которые нам удалось достичь сейчас, основной, приоритетной задачей.

# Беларусь-США # Олег Кравченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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