От миллиардных бизнес-контрактов до обмена театральными гастролями – какие документы подписаны в рамках Форума регионов

Новости Беларуси. Минск принимает III Форум регионов Беларуси и России. Для участия в нем в нашу столицу прибыло рекордное количество делегаций. Российскую Федерацию представляют 43 региона. Среди высокопоставленных гостей – губернаторы, председатели правительств и министры. Участие в форуме 8 июня примут и президенты обеих стран. От проведения этого важнейшего события в жизни Союзного государства ожидается хороший экономический эффект.

В III Форуме регионов России и Беларуси с каждой стороны принимают участие порядка 300 человек. Представители прибыли из 43 регионов Российской Федерации. Причем в 2016 году у российских губернаторов есть уникальная возможность не только пообщаться с коллегами на минских площадках, но и выехать в регионы и уже на месте ознакомиться с работой интересующих их предприятий и там проработать варианты сотрудничества между ними.

Минск в эти дни превратился в единую площадку для диалога: на III Форум регионов России и Беларуси с самого утра начали прибывать видные бизнесмены и высокопоставленные политики.

После короткой встречи «с глазу на глаз», еще до официального старта Форума, Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко приняли участие в заседании Межпарламентской комиссии по двухстороннему сотрудничеству. Третий форум еще до своего начала обещал стать не просто площадкой для ведения переговоров.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сейчас мы рассчитываем, что будет подписано 39 соглашений региональных и около 150 коммерческих контрактов на сумму свыше 300 миллионов долларов товарооборота.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Мы обсуждали весь комплекс российско-белорусских отношений, развития нашего Союзного государства, роль Парламента в созданий условий для дальнейшего углубления интеграции в рамках Союзного государства, обсудили существующие проблемы.

Почти тысяча участников форума планируют, что называется, «сверить часы». На повестке дня – унификация законов в социальной сфере. Это значит – практические шаги по увеличению благосостояния и созданию равных условий для жителей двух стран на территории всего Союзного государства. В обозримой перспективе – единые социальные стандарты.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Все мы живем в рамках Союзного государства. Естественно, для каждого из нас очень важно сохранение тех гарантий, которые имеют наши граждане в стране проживания. Какие вопросы сегодня волнуют людей? Прежде всего это рынок труда, это возможность получения образования, возможность повышения квалификации, признание этих дипломов в одной и другой стране, это возможность трудоустройства.

Две страны, две разные системы здравоохранения. При этом бесплатную медицинскую помощь может получить любой житель Союзного государства. Как в Беларуси, так и в России. Единые подходы не только в оказании услуг, но и в производстве лекарств.

России есть, что рассказать коллегам о трансплантологии. Беларусь, в свою очередь, готова делиться опытом работы по снижению младенческой смертности.

Отдельная тема – медицинский туризм. Наши здравницы в сезон традиционно больше чем на половину заполнены именно российскими отдыхающими.

Дмитрий Костенников, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения Российской Федерации:

Я бы свое личное мнение высказал, что в Беларуси нам есть что посмотреть в рамках организации санаторно-курортного дела, подходов к организации медицинского туризма, привлечения граждан иных государств в свою систему здравоохранения.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Работает пять соглашений между Министерствами двух стран: начиная от оказания медицинской помощи и подготовки-переподготовки кадров, до признания наших дипломов.

Впервые на союзном уровне заговорили и о роли СМИ в интеграционных процессах. Главный посыл – ценность слова и его безопасность. Двустороннее сотрудничество сразу подкрепили соглашениями. Региональные печатные издания Минской и Витебской областей договорились о плотном взаимодействии с коллегами из Пскова. А журналисты из Гомеля и Брянска будут вместе формировать единую ленту горячих новостей.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Кто, как не средства массовой информации должны показывать, как сегодня Беларусь и Россия работают в экономическом плане, как сегодня выстраиваются гуманитарные связи.

Совместные проекты в сфере культуры и туризма обсуждали за пределами строгих кабинетов. Участников Форума встречали на несвижской земле в замке Радзивиллов.

Сфера культуры между нашими странами уже базируется на прочном нормативном фундаменте. Между министерствами Беларуси и России подписана программа сотрудничества до 2017 года. Форум нынешний – укрепить связи региональные.

Алла Манилова, заместитель министра культуры Российской Федерации:

Масштабную часть нашего сотрудничества, конечно, нужно расширять. И здесь нет никакого предела, потому что у нас нет языкового барьера, а нас абсолютная духовная близость, наших народов и наших людей, мы говорим на одном языке во всех смыслах этого слова.

Сергей Рыбаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре:

В Беларуси есть такая тема, как Кодекс о культуре. В России его нет. Белорусская делегация вышла с предложением принять модельный Кодекс о культуре для всех стран СНГ. Мне как председателю комиссии это очень понравилось, и внимательно мы изучаем этот опыт, потому что, возможно, многое можно перенять.

Совместных реализованных проектов немало: «Славянский базар», кинофестиваль «Лістапад», музыкальный форум Владимира Спивакова. Российская творческая интеллигенция в Беларуси снова в поиске новых идей.

Нет границ и в информационном пространстве. На стадии разработки союзная электронная библиотека.

Театральное сообщество готово к еще большему количеству гастролей и стажировок. Белорусские и российские музеи объединяют усилия в сохранении общих страниц истории.

Наталья Григорьева, генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника:

«Белая Русь» и «Новгородская Русь» давно сотрудничают, у нас очень интересные связи выставочные с Полоцком, давнишние отношения с Витебском, с нашими коллегами-музейщиками, культурными работниками. История нас связывает интересная. Но у меня есть такой личный трогательный интерес: мои родители - белорусы. Сегодня вечером у меня встреча с родственниками, с которыми я никогда не виделась.

Сотрудничество регионов наполняется конкретным содержанием, и откладывать «в долгий ящик» реализацию сегодняшних проектов партнеры не намерены. Уже в реальном «портфеле» соглашений контракт Брестской области на сумму больше четырех миллиардов российских рублей, Витебской – более миллиарда, Гродненской – более 70 миллионов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.