Прямой эфир

Александр Лукашенко: СНГ должно стать политическим и экономическим центром силы

07 июня 2016 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Содружество Независимых Государств должно стать  политическим и экономическим центром силы. Об этом 7 июня заявил Президент Беларуси на встрече глав делегаций, которые принимают участие в 16-ой сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств-участников СНГ.

В этом году Содружество отмечает юбилей – 25 лет. И это должно стать новой  страницей в истории объединения. Несмотря на некоторые существующие негативные тенденции, потенциал СНГ далеко не исчерпан. Как раз в гармонизации отношений стран-участников огромную роль сыграть могут органы финансового контроля, – уверен Александр Лукашенко.

Совет руководителей высших органов финансового контроля создан в 2000 году. Сегодня в него входят руководители 9 стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Органы финансового контроля могут и должны играть одну из ведущих ролей в процессе дальнейшего становления Содружества, гармонизации отношений широкого круга государств. Упорядочение движений, денег, ценных бумаг, использование других активов на огромной части евразийского континента – это гарант стабильности и экономической безопасности наших с вами государств. Необходимо поставить непреодолимый заслон бесхозяйственности, нецелевому использованию бюджетных средств, утечке капиталов за рубеж, незаконным валютным операциям, коррупции и прочим негативным явлениям. Показательным является участие в работе сессии руководителей наших органов, представителя Словакии господина Митрика. Этот факт свидетельствует о том, что идея взаимовыгодного сотрудничества Восток-Запад все более и более актуальна. Думаю, в  Восточной Европе хорошо помнят, насколько эффективно действовал Совет экономической взаимопомощи  (СЭВ), объединивший потенциалы многих стран ради общего блага.  Сегодня не случайно эта идея возрождается в формуле «интеграция интеграций», которую мы выдвинули еще в Организации Объединенных Наций и кому как не нам показать здесь достойный пример. Это особенно важно сейчас, когда мир потрясает один за другим кризис, что самым неблагоприятным образом отражается на положении дел и в нашем Содружестве. Поэтому усиленная координация действий контролирующих органов, выработка ими совместных подходов к предотвращению финансовых нарушений, обмен опытом в освоении новых задач, методов работы является наиважнейшей стратегической задачей.

# Александр Лукашенко # СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Кыргызстан будут укреплять торгово-экономические связи в рамках СНГ и ЕАЭС
07 июня 2016 13:40

Беларусь и Кыргызстан будут укреплять торгово-экономические связи в рамках СНГ и ЕАЭС

«Мы развиваем сотрудничество между Россией и Беларусью, чтобы наши люди жили лучше»: интервью Валентины Матвиенко накануне Форума регионов
07 июня 2016 10:21

«Мы развиваем сотрудничество между Россией и Беларусью, чтобы наши люди жили лучше»: интервью Валентины Матвиенко накануне Форума регионов

Андрей Кобяков примет участие в заседании глав правительств государств-участников СНГ
07 июня 2016 07:35

Андрей Кобяков примет участие в заседании глав правительств государств-участников СНГ