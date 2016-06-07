Александр Лукашенко: СНГ должно стать политическим и экономическим центром силы

Новости Беларуси. Содружество Независимых Государств должно стать политическим и экономическим центром силы. Об этом 7 июня заявил Президент Беларуси на встрече глав делегаций, которые принимают участие в 16-ой сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств-участников СНГ.

В этом году Содружество отмечает юбилей – 25 лет. И это должно стать новой страницей в истории объединения. Несмотря на некоторые существующие негативные тенденции, потенциал СНГ далеко не исчерпан. Как раз в гармонизации отношений стран-участников огромную роль сыграть могут органы финансового контроля, – уверен Александр Лукашенко.

Совет руководителей высших органов финансового контроля создан в 2000 году. Сегодня в него входят руководители 9 стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Органы финансового контроля могут и должны играть одну из ведущих ролей в процессе дальнейшего становления Содружества, гармонизации отношений широкого круга государств. Упорядочение движений, денег, ценных бумаг, использование других активов на огромной части евразийского континента – это гарант стабильности и экономической безопасности наших с вами государств. Необходимо поставить непреодолимый заслон бесхозяйственности, нецелевому использованию бюджетных средств, утечке капиталов за рубеж, незаконным валютным операциям, коррупции и прочим негативным явлениям. Показательным является участие в работе сессии руководителей наших органов, представителя Словакии господина Митрика. Этот факт свидетельствует о том, что идея взаимовыгодного сотрудничества Восток-Запад все более и более актуальна. Думаю, в Восточной Европе хорошо помнят, насколько эффективно действовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), объединивший потенциалы многих стран ради общего блага. Сегодня не случайно эта идея возрождается в формуле «интеграция интеграций», которую мы выдвинули еще в Организации Объединенных Наций и кому как не нам показать здесь достойный пример. Это особенно важно сейчас, когда мир потрясает один за другим кризис, что самым неблагоприятным образом отражается на положении дел и в нашем Содружестве. Поэтому усиленная координация действий контролирующих органов, выработка ими совместных подходов к предотвращению финансовых нарушений, обмен опытом в освоении новых задач, методов работы является наиважнейшей стратегической задачей.