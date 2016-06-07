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Беларусь и Кыргызстан будут укреплять торгово-экономические связи в рамках СНГ и ЕАЭС

07 июня 2016 13:40
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Новости Беларуси. Мероприятие в рамках СНГ на уровне премьер-министров. В Бишкеке 7 июня состоялось 25-ое юбилейное заседание глав правительств государств-участников Содружества.

В ходе встречи стороны обсудили более 10 вопросов. Основное внимание — развитию торгово-экономического сотрудничества, работе в сфере энергетики и здравоохранения, повышению продовольственной безопасности. Кроме того, в рамках заседания  Андрей Кобяков провел встречу с премьер-министром Кыргызской Республики по вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны отметили необходимость укрепления торгово-экономических связей между странами в рамках Содружества и ЕАЭС. Первоочередная задача — возвращение на траекторию роста показателей товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# СНГ # Андрей Кобяков

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