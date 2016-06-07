«Мы развиваем сотрудничество между Россией и Беларусью, чтобы наши люди жили лучше»: интервью Валентины Матвиенко накануне Форума регионов

Евразийский экономический союз молод, но не слишком резв – национальные интересы нескольких стран совместить не просто. И двоим-то иногда договориться нелегко. Хотя, в торговле и без посредников регионы Беларуси и России весьма успешно это делают. Третий Форум регионов пройдет на следующей неделе в Минске. Основными организаторами являются верхние палаты парламентов. Об успехах и трудностях – Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко в интервью программе «Картина мира» на Россия – Беларусь.

Юрий Козиятко:

Валентина Ивановна, здравствуйте!



Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Здравствуйте!



Юрий Козиятко:

В Москве встречаемся сегодня, на следующей неделе вы приезжаете в Минск для участия в Форуме регионов, и Президент России тоже прибудет в Беларусь.



Валентина Матвиенко:

Мы с нетерпением ждем приезда в Беларусь, нашу братскую страну. И тот факт, что президенты наших государств принимают участие в форумах межрегионального сотрудничества, говорит о том, что они придают очень большое значение этому формату нашего взаимодействия, которое дает действительно очень хорошие практические результаты в развитии нашего многостороннего, многопланового сотрудничества между Россией и Беларусью.

Юрий Козиятко:

На первом форуме обсуждали аграрную политику, на втором – промышленную, а сейчас, я так понимаю, социальные вопросы выходят на первый план. Потому, что очередь подошла к социальной тематике? Или потому, что нечем хвастаться в области экономики? Времена-то не очень простые у Беларуси и у России. И товарооборот падает.



Валентина Матвиенко:

То, что ситуация сейчас непростая экономическая, это не значит, что мы должны меньше внимания уделять самочувствию наших граждан, тому, как они себя чувствуют. Ведь мы развиваем экономику, развиваем наше сотрудничество ради того, чтобы наши люди жили лучше, чтобы повышалось их благосостояние, чтобы была большая социальная защищенность людей. И эти направления играют не менее значимую роль, чем экономические, научно-технические и иные связи. И в этом смысле, поскольку мы строим единое Союзное государство, мы должны стараться создать единые равные социальные условия, условия социальной защиты наших людей: чтобы был равный доступ к образованию, к здравоохранению. Мы должны обеспечить цивилизованную миграцию рабочей силы и так далее. На уровне регионов очень важно принимать такие же адекватные меры. Первое, мы пообсуждаем, как нам гармонизировать наше законодательство, как его синхронизировать; какие нужны не только законодательные, но и практические шаги, чтобы повышать жизненный уровень наших людей, чтобы создавать им равные условия. Может быть, когда-то в перспективе мы выйдем на единые социальные стандарты. Что касается падения товарооборота, то это да, имеет место. Здесь много факторов объективных, субъективных: и девальвация наших валют, и вообще, главное – это очень непростая мировая экономическая конъюнктура. У нас товарооборот снизился на 15%, но я бы не сказала, что это как-то очень болезненно. Мы понимаем почему, и главное – мы знаем, что нужно делать для того, чтобы исправить эту ситуацию. Ведь за 25 лет строительства нашего Союзного государства мы – не могу сказать создали единое, но очень интегрированный комплекс, интегрированную экономику. Вот эти наши прочные кооперационные связи между предприятиями, между компаниями, наши экономические связи, они как раз и стали стабилизатором и не допустили более худшего развития экономик. И, наоборот, несмотря на трудности, которые испытывают и госкомпании, и бизнес, и наши граждане, экономика России, экономика Беларуси не рухнули – это факт. И мы считаем, что это временное явление. У нас есть еще огромный потенциал для наращивания не только взаимной торговли – что важно, но и диверсификации этой взаимной торговли, реализации нашего сотрудничества в виде совместных проектов. Ведь на территории Беларуси, скажем, работают более 2,5 тысяч предприятий, компаний с российским капиталом. Также белорусский капитал работает в экономике России. Мы сейчас ни в коей мере не должны ослаблять внимание ко всему комплексу вопросов, наоборот, наращивать усилия, чтобы преодолеть это. Снижение объемов взаимной торговли, я считаю, что вот тот большой накопленный опыт – это наш большой политический капитал. А главное – есть воля глав наших государств углублять и расширять наше сотрудничество во всех сферах, во всех направлениях.



Юрий Козиятко:

Вот вы сказали о диверсификации экономики, но еще можно диверсифицировать рынки и партнеров. Беларусь, в общем-то, по разным причинам не только с Россией торгует, но и с Евросоюзом. И у нас такая уже дальняя дуга возникла, новые рынки мы ищем. И вот иногда злые языки говорят: Беларусь начала выстраивать отношения с Европой, вновь санкции против Беларуси отменили, против России пока они действуют, и власти России как-то ревностно к этому относятся. Это правда? Или это просто придумывают какие-то враги Беларуси и России?

Валентина Матвиенко:

Правда, что это злые языки, это точно. И люди не очень компетентны, которые могут делать такие выводы. Ведь наше сотрудничество Беларуси и России в рамках Союзного государства, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, оно не направлено против кого-то. Оно направлено на интересы наших государств. И в этом смысле это отнюдь не означает, что Россия, Беларусь, другие государства должны замыкаться только в этих рамках. Мы должны развивать отношения со всеми другими странами, но при определенных условиях: что это будут не отношения младшего и старшего брата, это будет взаимовыгодное сотрудничество, что будут взаимно уважаться интересы разных государств. Ведь знаете, Евразийский экономический союз, Союзное государство – они образованы на абсолютно равных условиях, там нет младших, старших, там нет каких-то эксклюзивных для кого-то решений. И тот же Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества с другими государствами. И это уже реализуется на практике. Уже подписано первое соглашение о создании зоны единой торговли с Вьетнамом, ведутся переговоры еще с целым рядом государств, которые заинтересованы и видят перспективность Евразийского экономического союза, заинтересованы в развитии с ним отношений. Также как и Беларусь, и Россия развивает отношения с Евросоюзом. Да, может быть, эти отношения переживают не лучшие времена, но все равно эти времена пройдут, это выгодно Европе, это выгодно Беларуси, России, это надо делать, но, конечно же, не в ущерб тем обязательствам, которые взяты Беларусью и Россией в рамках Союзного государства и в рамках подписанных соглашений Евразийского экономического союза. Вот такое сотрудничество, оно будет выгодное, полезное, и в таком ключе даже сомнений никаких не может быть, что каждое суверенное государство имеет право развивать те выгодные для него связи, которые ему нужны.

Юрий Козиятко:

Перед началом саммита ЕАЭС Президент России встречался с Президентом Казахстана. И Владимир Владимирович заметил, что «Казахстан для нас ближайший партнер и надежный союзник». Тут же вспомнили, что на форуме в Сочи Президент России говорил, что Беларусь наш ближайший союзник и надежный партнер. Одно другого не исключает?

Валентина Матвиенко:

Конечно. Если пять государств решили создать единый Евразийский экономический союз, значит это близкие государства, это стратегические государства, это партнеры ближайшие. И, безусловно, мы именно так рассматриваем, иначе нельзя было бы соединить ежа с трепетной ланью, да. Это значит – есть основа для такого союза, есть доверие, есть взаимное уважение, есть исторические корни, есть экономическая выгода. И, конечно, объединение экономических потенциалов всех государств – кто-то лучше развит сегодня, кто-то меньше, но участие в союзе будет способствовать выравниванию экономик. Союз таких государств имеет огромный потенциал, и он делает более конкурентоспособным каждое наше государство. Поэтому таких противоречий я в этом не вижу.



Юрий Козиятко:

Вы сказали о том, что ЕАЭС интересует многие страны. И с Вьетнамом подписано соглашение о беспошлинной торговле. Может быть, и Форум регионов в рамках ЕАЭС уже стоит проводить? Вам, по-моему, принадлежит эта идея. Вы это озвучили, что нужно провести такой совместный форум, где и Казахстан, и Беларусь, и другие участники Евразийского экономического союза будут принимать участие. Насколько это реально? Поскольку внутри ЕАЭС тоже есть противоречия спустя полтора года после создания союза.



Валентина Матвиенко:

Вы знаете, я бы не сказала, что внутри ЕАЭС есть противоречия.



Юрий Козиятко:

Но много нерешенных, наверное, вопросов.

Валентина Матвиенко:

И это абсолютно нормально: прошло чуть более года со дня формирования, подписания соглашения об образовании Евразийского экономического союза. Конечно же, еще много нерешенных вопросов, проблем, но они обсуждаются в рабочем режиме, без конфронтации, без нагнетания какой-то ситуации. Идет нормальный рабочий процесс притирки и отработки согласованных решений, которые, кстати, консенсусом принимаются, в отличие от других региональных интеграционных объединений и так далее. Что касается и форумов, и регионов, то я хочу сказать, что межрегиональное и приграничное сотрудничество как раз способствует интеграции, способствует объединительным процессам. Стирает, может быть, так образно говоря, границы и дает очень весомые практические результаты. Ведь если посмотреть в объеме взаимной торговли России с Беларусью, с Казахстаном, с другими, то больший процент в этом объеме принадлежит как раз приграничному межрегиональному сотрудничеству, потому что оно лишено чрезмерной центральной бюрократии. Там, что называется, сотрудничество глаза в глаза. Оно более прагматично. Регионы более заинтересованы, они чувствуют, что нужно для того или иного субъекта. Не случайно ведь большинство субъектов Российской Федерации уже имеет соглашения с Беларусью. Посмотрите, какой мы сделали рывок в объемах взаимной торговли, и белорусская экономика это чувствует, потому что сельскохозяйственные продукты Беларуси пользуются огромным спросом на рынке России и по вкусовым качествам своим.

Юрий Козиятко:

Вы пробовали что-нибудь белорусское?



Валентина Матвиенко:

Вы знаете, я не то чтобы пробовала, я очень люблю белорусские мясные изделия, вот знаете, такой забытый натуральный вкус мяса. И на самом деле очень вкусная продукция. Не только, скажем, сельхозпродукция, продукция легкой промышленности Беларуси – сегодня это натуральные ткани, это модно, стильно, красиво, удобно, комфортно. У меня есть несколько вещей, которые я с удовольствием ношу, и они мне очень нравятся. Поэтому в этом смысле и Россия, и рынок евразийский, конечно, большие возможности дает Беларуси. В рамках Евразийского экономического союза наращивание объемов межрегионального сотрудничества – это важная задача. Это сближает наши государства. Это создает правовые механизмы, конкретные форматы интеграционные. И что касается идеи провести такой форум межрегионального сотрудничества уже Евразийского экономического союза, мне кажется, это хорошая, правильная идея, и она будет реализована, когда придет для этого время.



Юрий Козиятко:

Вы такой замечательный комплимент произнесли в адрес белорусского текстиля. Поскольку вы известны как политик с очень хорошим вкусом, который очень хорошо одевается всегда, вы действительно белорусскую одежду носите иногда?



Валентина Матвиенко:

Да, я действительно ношу белорусскую одежду. Летние платья у меня есть очень красивые, и с удовольствием это делаю.



Юрий Козиятко:

Все запомнили, когда в Сочи на ярмарке белорусских товаров вы примеряли валенки. Может быть, валенки не совсем белорусские, тут и российские.



Валентина Матвиенко:

Валенки тоже зимой обувала, и с удовольствием носила. Тепло и удобно!



Юрий Козиятко:

В этот раз Россия какие-то товары представит в Беларуси?



Валентина Матвиенко:

Программа будет очень насыщенная, и культурная программа. Более того, мы приурочили к этому форуму проведение Дней Москвы в Беларуси. И, конечно, Москва очень серьезно готовится к этим Дням, там будут и выставки, и презентация продукции, и концерты, и много другого. И еще целый ряд мероприятий. Форум наших телеканалов, спартакиада для детей Союзного государства и многие другие. Поэтому, конечно же, сейчас все мероприятия даже сложно перечислить. Нам очень нравится, что белорусская сторона очень ответственно относится к подготовке форума. Мы вместе, у нас есть единый организационный комитет, мы тоже в нем участвуем, мы проведем сессию нашего межпарламентского сотрудничества.



Юрий Козиятко:

Какую роль парламент играет сегодня в развитии сотрудничества двух стран? Временные какие-то проблемы существуют? Но парламенты могут как-то исправить ситуацию?



Валентина Матвиенко:

Знаете, современная тенденция мировая – это рост влияния, роли законодательных, представительных органов власти. Вот сегодня это востребовано. Востребована народная дипломатия, парламентская дипломатия тех людей, которые избираются населением, дают ему мандат доверия. И то, как у нас выстраивается межпарламентское взаимодействие между Россией и Беларусью в последние годы, это, наверное, можно назвать образцовым – активно, интенсивно, комитетами, верхними, нижними палатами, обмен опытом, обмен законодательством и так далее. Что касается верхних палат Беларуси и России, то мы - палаты регионов, и мы, в первую очередь, должны создавать условия не только законодательные, но и организационные по поддержке, расширению, развитию межрегионального сотрудничества. Именно инициатива верхних палат легла в основу проведения таких форумов. Мы это опекаем, как наше общее детище. И делаем все, чтобы они становились более эффективными, более масштабными, и все больше не только регионов, парламентов, губернаторов, но чтобы больше жителей наших регионов включались вот в такое активное взаимодействие. Я уверена, что белорусы, как всегда, удивят своим уникальным гостеприимством, покажут всё то, чем они гордятся – мы с удовольствием это посмотрим.



Юрий Козиятко:

В прошлый раз, в Сочи, вам понравились «Сябры». Вы несколько раз отмечали. Группа «Сябры», ансамбль «Сябры»...

Валентина Матвиенко:

Они мне не в прошлый раз понравились. А я вообще поклонница «Сяброў», это действительно тоже, я считаю, если хотите, национальное достояние Беларуси. Этот ансамбль знают не только в России, но и, по-моему, во многих странах мира. Замечательные исполнители, замечательные, душевные белорусские песни, вот просто каждая за душу берет.



Юрий Козиятко:

Но «сябры» – это общее такое понятие для белорусов. Поэтому, может быть, я попрошу вас сказать: «Спасибо, сябры». Или как-то обратиться к белорусам.



Валентина Матвиенко:

Вы знаете, такого уважительного отношения, такой любви наших российских граждан к белорусам я не знаю больше ни к кому. Для этого есть основания. Мы единый православный народ. У нас общая история. Вековая история. У нас много общего в нашей культуре, традициях. И главное: вот знаете, что мне в Беларуси больше всего нравится – это люди, уникальные, удивительные, добрые, простые, трудолюбивые, всепрощающие, терпеливые. Вот любое общение – заряжаешься каким-то позитивом, какой-то добротой и душевностью. Я думаю, что это самое главное богатство Беларуси.

Юрий Козиятко:

Все время смотрю на вашу брошь, где самовар. И вот хотел закончить этим: будем ставить чай и ждать вас.

Валентина Матвиенко:

Да, а мы привезем самовар.



Юрий Козиятко:

До встречи, спасибо.

Валентина Матвиенко:

Спасибо.