Бизнес на «жертвах режима»! Как беглая верхушка конвертирует новые уголовные дела в гранты?

Чем дольше «борьба», тем больше кошельки. Куда уходят сотни миллионов западных денег, выделенных на так называемую демократию? И почему главный бенефициар этой борьбы всегда один и тот же? Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич, СТВ:

Шесть лет. Те же лица, те же слова, та же картинка. Спичрайтеры не подвели. Интонации выверены, риторика про «крывавый» режим и мифическую победу отполирована до блеска. Почти искусство. Пока мы считаем их деньги, виллы и гранты, совершается сделка. Беглая лидерка публично предложила Украине сеть информаторов из и без того поредевшего числа своих сторонников в Беларуси. Юридический итог такого пиара очевиден. Белорусские силовики официально получают право считать их агентами иностранной разведки. А это статья 356 УК РБ «Госизмена». От 7 лет до исключительной меры.

Роман Протасевич:

Их бизнес-модель требует свежей статистики. Чем длиннее списки новых жертв режима, тем проще выбить очередные гранты и обосновать раздутые бюджеты. Так вот, цифры шокируют, а спонсоры нам знакомы. Соединенные Штаты. При Байдене USAID и Государственный департамент вкладывались в «белорусскую демократию» с педантизмом бухгалтера и энтузиазмом инвестора. Декабрь 2020-го: 10,3 миллиона при обещанных 14,5. Старт скромный, но это только разминка. Дальше счетчик щелкал исправно. 13,3 миллиона, 19,7 миллиона, 29,6 миллиона, 36 и еще 13,4 миллиона долларов в 2025. На дорожку. Итого реально выплаченных – свыше 128 миллионов долларов. Обещанных же, если сложить все торжественные анонсы, невероятные 790 миллионов.

Роман Протасевич:

Европейский союз работал с брюссельской методичностью. Раз в год, как подарок на Рождество. Декабрь 2021-го: 30 миллионов евро на гражданское общество и независимые СМИ. Декабрь 2023 года. Боррель лично объявил еще 30 миллионов и, между делом, сообщил, что с 2020 года накопилось уже 140 миллионов евро.