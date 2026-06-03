Что ждет Армению в случае вступления в ЕС? Ответила Алена Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Современные политические реалии таковы, что если в Брюсселе с большим желанием и очень стремительно готовы принимать тебя в свою большую европейскую семью, то это повод насторожиться. Ведь если обратиться к опыту вступления в ЕС среди других стран, то нередко принятие в Евросоюз означало то, что в Брюсселе на них были свои долгосрочные планы. Зачастую не в пользу тех государств, что с энтузиазмом стремились стать частью Европы.

Если в целом, то нет ничего необычного в том, когда в какой-нибудь политический союз принимают с позиции стратегической пользы. И при условии, что организация настроена на модель развития при равных правах, объединение стран способно приносить взаимовыгодную пользу участникам.

Но то, что из себя на данный момент представляет нынешний Европейский союз, мы можем услышать по тем заявлениям, что идут из Брюсселя. ЕС настроен максимально воинственно, если кто-либо из стран-участников не готов поддержать этот общепринятый курс, там начинают давить и пристыживать. То есть, вопрос каких-либо личных свобод не стоит. С кем дружить или враждовать выбирают большим коллективом.