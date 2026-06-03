Что ждет Армению в случае вступления в ЕС? Ответила Алена Дзиодзина
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Современные политические реалии таковы, что если в Брюсселе с большим желанием и очень стремительно готовы принимать тебя в свою большую европейскую семью, то это повод насторожиться. Ведь если обратиться к опыту вступления в ЕС среди других стран, то нередко принятие в Евросоюз означало то, что в Брюсселе на них были свои долгосрочные планы. Зачастую не в пользу тех государств, что с энтузиазмом стремились стать частью Европы.
Если в целом, то нет ничего необычного в том, когда в какой-нибудь политический союз принимают с позиции стратегической пользы. И при условии, что организация настроена на модель развития при равных правах, объединение стран способно приносить взаимовыгодную пользу участникам.
Но то, что из себя на данный момент представляет нынешний Европейский союз, мы можем услышать по тем заявлениям, что идут из Брюсселя. ЕС настроен максимально воинственно, если кто-либо из стран-участников не готов поддержать этот общепринятый курс, там начинают давить и пристыживать. То есть, вопрос каких-либо личных свобод не стоит. С кем дружить или враждовать выбирают большим коллективом.
Не так давно среди обсуждаемых в мире тем стала готовность Армении оказаться в ЕС. Разумеется, что нет ничего плохого или зазорного в том, чтобы присоединяться к каким-то союзам и тем самым расширять диапазон международных контрактов. Однако насколько на данный момент нынешний Евроопейский союз готов принять то, что Армения также входит в состав ЕАЭС – это хороший вопрос. Но предположительно этот аспект может стать серьезным камнем преткновения в ее отношениях с Евросоюзом при получении нового статуса. Причина даже не в том, что союзники по ЕАЭС сопротивлялись бы членству Армении с Европейским союзом, а в том, что ЕС безоговорочно требует от своих союзников байкотировать партнерские связи с российским экспортом.
Беларусь также является партнером Армении по ЕАЭС. Когда Александра Лукашенко спросили, что он думает о возможном вхождении армян в ЕС, тот привел в пример ожидаемый сценарий возможных проблем для народа Армении. «Сейчас Россия продает Армении беспошлинно природный газ по цене порядка в несколько раз ниже, чем он стоит, например, на рынке Евросоюза. 150-160 долларов за тысячу кубометров [Прим. ред: для Армении]. В ЕС природный газ 550-650 долларов за тысячу. Вот только природный газ. Я больше ни о чем не говорю», – подчеркнул Президент Беларуси в общении с журналистами. Проще говоря, вполне ожидаемо, что в ЕС потребуют отказ от российских энергоресурсов, а взамен предложат все то же свое, но за очень дорого. Целесообразно ли для Армении переплачивать? Тут я думаю, что вопрос снимается. Таким образом, мы понимаем, что рано или поздно Евросоюз поставит вопрос перед Арменией: или они, или мы. И армянам придется выбрать.
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