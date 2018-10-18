Основные темы обсуждения на встрече Александра Лукашенко с руководством Администрации Президента. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Администрация Президента должна быть монолитным экспертным центром, и глава государства ждет от него эффективной командной работы. Об этом 18 октября шла речь на совещании с руководством политического штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди основных задач – контроль над безупречным исполнением поручений главы государства, кадровая политика, работа с населением и идеология. Корреспондент Екатерина Жилянина с подробностями.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Встречи с ключевыми блоками (политическим, экономическим, силовым) у главы государства проходят регулярно. Это возможность обсудить текущие вопросы, аккумулировать накопившиеся предложения и, наконец, просто сверить синхронность действий. Ведь максимальный эффект возможен только при слаженной работе.

На совещание во Дворце Независимости руководство Администрации Президента собирается в обновленном и расширенном составе. Спектр вопросов широк. Монолитный экспертный центр – так определяет свой политический штаб белорусский лидер. Александр Лукашенко: «Людей равнодушных здесь быть не может» Идеология – вопрос тонкий и крайне чувствительный. В работе с людьми не должно быть грубых устаревших методов. В апреле у главы Администрации появился новый заместитель Владимир Жевняк. Именно в его ведении находятся идеологическая работа. Так что процесс обновления уже запущен.

Есть требования, которые в Беларуси известны каждому управленцу. В принципе, и каждому белорусу, ведь Александр Лукашенко не раз повторял их публично, в том числе назначая новые кадры. Например, честность, ответственность за коррупцию, справедливое отношение к людям. Справедливость вообще одно из ключевых понятий в политике нашего государства. Александр Лукашенко: «Честное и справедливое отношение к людям – главное в нашей работе» Такое же неизменное требование: ни одно обращение граждан не должно остаться без внимания. Ежедневно в Администрацию Президента их поступает от нескольких десятков до сотен. Хотя данные свидетельствуют о том, что число сокращается. И это факт, безусловно, положительный: значит, меньше становится нерешенных проблем. Постоянно проводятся и личные приемы. Обращения граждан – это своего рода индикатор деятельности местной власти. Президент поручал пересмотреть систему, сами подходы к обращениям (и обязательно проверит, как выполняется эта работа).

Впрочем, важно услышать не только сигналы о недочетах, но и передовые идеи. Александр Лукашенко уже поручал привлекать к дискуссиям экспертов. Как показала практика, это очень действенно при принятии правовых актов. Так же, как и общественные обсуждения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если что-то разработчики того или иного нормативно-правового акта упустили, не увидели, то слабые места в документе им всегда подскажет народ. Например, как вы отмечаете, концепция закона о противодействии домашнему насилию. Тут у нас появились интересные писаки. Неизвестно, кому они угодить хотят и у кого научились. И вносят такие нормы, что это даже людей возмутило, не только специалистов.

Пару лет назад перед Администрацией стояла задача оптимизации. Дело не только в численности, но и в дублирующих функциях. Так вот: дублирующих функций не должно быть не только в стенах самой Администрации, но и между госорганами. То есть Администрация Президента, например, не должна брать на себя задачи правительства в части решения экономических задач. А быть лишь фильтром, который отсеивает лишнее и выбирает для оценки главное. Александр Лукашенко:

Вы не можете изменить решение правительства. Вы просто должны обратить внимание Президента на то, что те или иные решения – к примеру говорю – правительства по экономическим вопросам расходятся с требованиями и указаниями Президента. Я прошу, чтобы вы это имели в виду. Точно так же, если вопрос касается силового блока страны. У нас для этого есть Государственный секретариат Совета безопасности. Пусть он небольшой по своему составу, наверное, там специалисты лучше разбираются и понимают, нежели специалисты в Администрации Президента, каким образом реализовывать указания и поручения Президента как Главнокомандующего. Да у вас и кадров таких нет. Они и не нужны в Администрации Президента, чтобы это было дублирование некое. Поэтому разграничение полномочий – это важный вопрос.

Через Администрацию должны проходить все основные темы и документы. Ведь как иначе госорган сможет обратить внимание Президента на спорные моменты? На то, как отразится то или иное решение на жизни людей и экономике в целом. Тесное взаимодействие должно быть налажено со всеми ведомствами, а каждое предложение – сопровождаться аналитическим обоснованием. Прямая обязанность Администрации – контроль за исполнением поручений Президента. Их более 3000, и касаются они самых разных сфер: зарплат, занятости, развития регионов от перспектив отдельных производств до импортозамещения и продовольственной безопасности. Выполнено большинство, порядка 80 %. Остальные остаются на жестком контроле.

Александр Лукашенко:

Когда-то мною введена была система контроля тройкой, тремя руководителями: главой Администрации, руководителем комитета Государственного контроля и руководителем аппарата Совета безопасности. Много вопросов на контроле и у вас, и у комитета Госконтроля, Совете безопасности и так далее. И снимать с контроля эти вопросы должны вы втроем. Чтобы доклады от исполнителей с мест не ложились прямо на стол Президенту не обработанные вами тремя. Чтобы вы не были здесь простыми почтальонами: взял у министра доклад, что какой-то участок дороги Президент поручил построить, построили, не построили, по каким причинам, и принесли, мне положили на стол. Мне такая почта не нужна. Вы должны анализировать тот или иной отчет, доклад и представлять на одной странице доклад Президенту: сделано, не сделано, почему.

За год почти 150 должностных лиц получили новые рабочие места. Кадровая ротация должна быть грамотной и своевременной, анализ реестра – глубоким и всесторонним. Александр Лукашенко:

Это ваш хлеб – вопрос кадровые. Уровень вашей работы по кадрам меня не вдохновляет, если уже говорить откровенно. Работаете вы пока слабо: бюрократизм, обсуждения, точки зрения и прочее. От того, правильно ли подобраны управленцы и специалисты на местах, зависит слишком многое, так что кадровая политика продолжит совершенствоваться. Таково поручение Александра Лукашенко. Задан вектор и на омоложение: готовые специалисты не должны засиживаться и оставаться незамеченными.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Должно быть омоложение кадрового состава, прежде всего в госорганах. Должна быть ротация кадров, потому что мы понимаем: когда человек отработал заместителем определенный период времени, это уже готовый специалист, который может занимать более высокий уровень. Поэтому сегодня Администрация совершенствует формы работы в кадровой политике. Сформирован специальный кадровый резерв, который включает в себя 73 человека, которые работают в местных органах власти (это по рекомендациям губернаторов). Мы, сформировав вот этот резерв, очень активно работаем с этими молодыми людьми. Наталья Кочанова: Администрация должна быть жёстким фильтром Правовая оценка происходящих в стране событий тоже входит в обязанности Администрации. Один из последних случаев, о котором доложили главе государства, – предложение Конституционного суда о защите адвокатской тайны.