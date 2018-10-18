«Честное и справедливое отношение к людям – главное в нашей работе». Александр Лукашенко актуализировал задачи Администрации

Новости Беларуси. Администрация Президента должна быть монолитным экспертным центром и глава государства ждет от него эффективной командной работы. Об этом шла речь на совещании с руководством Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди основных задач – контроль за исполнением поручений главы государства, кадровая политика, работа с населением, экспертно-правовая деятельность и идеология.

Напомним, некоторое время назад перед главным политическим штабом страны была поставлена задача перезагрузки. С одной стороны оптимизация, в том числе функций, с другой – обновленный стиль работы. И Александр Лукашенко вновь обратил внимание на совершенствование методик и четкое выполнение возложенных на Администрацию функций. Особая роль отведена помощникам Президента. Их зона ответственности – обстановка на местах. Александр Лукашенко отметил, также ценность привлечения экспертных советов и общественного обсуждения правовых актов. Ведь именно таким образом легче вскрыть недостатки, избежать ошибок и добиться максимального результат от предлагаемых мер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во главу угла всегда должна быть поставлена дисциплина, четкое и своевременное выполнение всех задач и поручений Президента. Одной из ключевых функций Администрации остается постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях. Это мое неизменное требование. Особенно в отношении лиц, включенных в кадровый реестр Президента. Вы те, кто должен немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах. Вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, необходимые для развития страны. Людей равнодушных здесь быть не может

Вы знаете, как стремительно, порой, и непредсказуемо меняется ситуация в мире. Вслед за ней – и сознание людей. Первыми это должны чувствовать люди, работающие в идеологической вертикали. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития. Идеологи должны уметь работать с населением, понимать проблемы людей, точно и действенно отвечать на все возможные вызовы. Честное и справедливое отношение к людям – главное в нашей работе. Справедливое. Обращаю ваше внимание на недавние социологические опросы в Российской Федерации. Самый важный вопрос, к чему обратились россияне сегодня, вопрос не сильной власти, оружия, экономики. А вопрос справедливости востребован, он находится на первом месте у россиян. Мы с вами давно уделяем внимание именно этому вопросу. И в основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости. Вот видите, как отреагировали наши братья на это.