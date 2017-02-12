От госаппарата до производства: почему оптимизация кадров нужна Беларуси

Новости Беларуси. Как известно, язык до Киева доведет. Иностранный, экономика и право – это то, что у современных управленцев должно буквально от зубов отскакивать, считает Александр Лукашенко. Не дело, когда наш госслужащий за границей со своим же коллегой общается через переводчика.

Об этом Президент говорил и во время недавнего «Большого разговора», и уже на этой неделе, на совещании по оптимизации Администрации Президента. И здесь принцип – лучше меньше, да лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главные инструменты успешной работы предприятия студент Роман Гаврилюк вывел, что называется «опытным путем»: модернизация, оптимизация и личная мотивация.

Роман Гаврилюк, студент Брестского государственного технического университета:

В рабочее время рабочие могут поговорить со своими друзьями, решить свои личные вопросы. Эти минуты складываются в часы, часы в дни. А каждый день – это деньги, нужно это понимать. Чем больше мы работаем неэффективно, тем меньше денег мы получаем.

На предприятии с выводами юного исследователя согласны и даже готовы взять их на вооружение.

Иван Волкович, заместитель генерального директора по экономике строительного предприятия:

Есть потери рабочего времени. Из-за плохой где-то даже организации работ. Не всегда есть лидер, который может потянуть. Мастер, понятно, дал задание. Есть сроки выполнения работы. Но где-то, как вы говорите, и телефонные разговоры есть. Ну не будешь же в начале смены забирать этот аппарат.

Брестский чулочный комбинат. Во времена СССР предприятие процветало, но после перестройки ситуация кардинально изменилась. Носки и чулки из Бреста оказались ненужными на постсоветском пространстве.

А после масштабной оптимизации «чулочка» процветает, и даже занесена на Республиканскую Доску почета.

Сергей Жевнерович, генеральный директор Брестского чулочного комбината:

За 20174 и самое начало 2015 года мы «ужались» в количестве работников более чем на 40%. При этом за этот же период времени мы выросли в объемах производства на 35-40%.

Не продлевая контракты, мы не ощущали жесткого негатива, потому что в Бресте на рынке труда ощущалась необходимость в работниках различных профессий. Я не слышал историй о том, чтобы люди, с которыми мы попрощались в силу объективных причин, не нашли себя в других производствах.

На неделе об оптимизации в масштабах страны говорил Президент. Госаппарат должен соответствовать поставленным перед ним задачам и возможностям бюджета. То есть команда должна стать меньше, но лучше.

В итоге Администрацию Президента ждет 30% сокращение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И естественно, я жду от руководства слаженной и четкой работы. Вы должны быть единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу. Необходим жесткий контроль за процессом дебюрократизации и молниеносное реагирование на изменение ситуаций в политике, экономике, социальной и иных сферах.

Главный политический штаб главы государства станет флагманом оптимизации. По этому пути пойдут все структуры и ведомства. Причем речь в данном случае идет не о механическом сокращении, а о необходимости решения поставленных задач не числом, а умением.

Например, определенный фронт задач сейчас выполняет четыре чиновника. Нередко – с дублирующими функциями. И каждый получает зарплату. Часть персонала сократят, а объем работы перераспределят на оставшихся, в основном за счет тех самых одинаковых обязанностей. Так освободятся финансовые средства на повышение заработной платы, которые раньше тратили на содержание большого штата сотрудников.

Оптимизация госаппарата – задача тонкая. Через эту стадию проходили практически все страны мира. Например, соседняя Россия: в 90-е в стране было около миллиона чиновников.

Александр Лукашенко:

Везде должен быть минимум служащих. За счет этого мы должны людям зарплату нормальную дать. Не будут работать головатые люди, грамотные люди, если мы им будем платить нормальную зарплату. Но зарплату миллионам госслужащих и прочих служащих мы нигде не найдем, таких денег нет. Только за счет сокращения вы получите дополнительные деньги и плюс из бюджета то, что вы сэкономите.

К чиновникам теперь предъявляются жесткие требования. Общеизвестно: кадры решают все. Поэтому и начинать нужно с тех, в чьих руках в ближайшее время окажутся портфели управленцев.

Востребован формат нового типа руководителя – мобильного, образованного, который способен брать на себя ответственность.

Виталий Петрушкин, кандидат экономических наук:

Управленцем может быть далеко не каждый. Природные данные, конечно же, нужно углублять. Здесь очень высока роль управленческого образования, роль обучения управлению. Не только управлению в целом, но и государственному управлению в частности. Поскольку именно от качества принятия решений на государственном уровне зависит все то, что мы будем иметь в результатах устойчивого развития экономики.

«В минус» уйдет бюрократия и волокита. Одна из главных задач – наладить слаженную систему работу по обращению граждан. Главная ее цель – облегчить жизнь людям, которые обращаются в государственные органы. В Администрацию Президента часто приходят и пишут как в последнюю инстанцию.

За 2016 год в надежде на внимание высших должностных лиц сюда обратилось больше 6000 человек.

Александр Лукашенко:

Никакой волокиты, никакого сбрасывания, как это было в советские времена и бытует сегодня зачастую, жалобы, заявления на имя Президента, в Администрацию Президента, вниз. Никакого сбрасывания. Правильно люди нас упрекают: «Мы обращаемся к Президенту как к последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся». Я буду считать это махровым бюрократизмом как минимум. И не дай бог, мы обнаружим подобные факты.

Коснется оптимизация не только корпуса чиновников. По-новому будет жить вся страна.

Сегодня на этом предприятии средняя зарплата порядка 750 условных единиц. К внушительной сумме пришли не сразу. Сработало то же правило, что и масштабах страны: если начинать сразу с повышения зарплат, то инфляция все равно «съест» это повышение. Потому старт – вовсе не с денег, а с увеличения продаж.

Сергей Новицкий, генеральный директор предприятия по производству строительных материалов:

Оптимизация на нашем предприятии коснулась некоторого сокращения штата. Мы стали применять более современные технологии, поэтому высвобождаются некоторые низкоквалифицированные рабочие места. Но зарплата существующих работников значительно увеличивается. Мы некоторые свои процессы (тоже называется «оптимизация») не сами у себя используем, а отдаем на аутсорсинг. Фактически, наша оптимизация не приводит к сокращению рабочих мест в целом в регионе.

Наоборот, мы создаем рабочие места не у нас на предприятии, а вокруг нашего предприятия.

Если в глобальном смысле оптимизация – безусловная польза для экономики, то вот для отдельно взятого человека – опасения остаться без работы.

Важный нюанс: без внимания государства люди, чьи рабочие места попали под оптимизацию, не останутся.

Виталий Петрушкин:

Минимум 50 тысяч рабочих мест – это та задача, которую требует глава государства по обеспечению новыми рабочими местами в целом по экономики в течении года. Оптимизация нужна. На мой взгляд, необходимо тщательно пересмотреть все те функции, которые выполняют госслужащие, чиновники. Мне кажется, что много лишнего мы делаем. Ненужного.

Сокращения, безусловно, популярной социальной мерой не назовешь. Тем не менее, тех, кто приносит государству реальную пользу, не сократят. А «бонусы» в виде мобильного и отлаженного механизма управления очевидны. Плюс экономия госбюджета и реальная возможность повышения заработной платы.