Наталья Кочанова: Администрация должна быть жёстким фильтром

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошла встреча Президента с руководством Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании поднимались и вопросы из экономической сферы, в частности по заработной плате, ценам и занятости. Они на особом контроле в Администрации.

«Честное и справедливое отношение к людям – главное в нашей работе». Александр Лукашенко актуализировал задачи Администрации

Самые серьезные задачи были поставлены в плане контроля, взаимодействия с правительством, работы с документами, которые поступают главе государства.