Наталья Кочанова: Администрация должна быть жёстким фильтром

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошла встреча Президента с руководством Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошла встреча Президента с руководством Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании поднимались и вопросы из экономической сферы, в частности по заработной плате, ценам и занятости. Они на особом контроле в Администрации.
«Честное и справедливое отношение к людям – главное в нашей работе». Александр Лукашенко актуализировал задачи Администрации
Самые серьезные задачи были поставлены в плане контроля, взаимодействия с правительством, работы с документами, которые поступают главе государства.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Самые серьезные задачи нам были поставлены в плане контроля, взаимодействия с Советом Министров, отработке документов, которые поступают в Администрацию Президента, а в дальнейшем поступают главе государства. Поэтому, конечно, здесь должно быть полное взаимодействие.
И прежде всего, Администрация должна быть таким жестким фильтром. То есть те задачи, которые ставятся главой государства и вносятся на рассмотрение – то ли это Совет Министров, либо какие-то силовые структуры, либо местные органы власти – все четко должно быть отработано. Проведена экспертиза этих документов прежде, чем предоставить их на рассмотрение главы государства.