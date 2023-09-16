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Пустовой: «Что коситься на гардероб других народов, давайте со своей вышиванкой разберёмся!»

16 сентября 2023 17:35
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Пся крэу, холопы. Да, обращение не очень. Слух точно не радует. Надо же как-то мягче. В стране праздничные дни. Но это чтобы было понятно: до 17 сентября 1939 года почти половина белорусов это слышали каждый день. На свое земле, в свое родной хате. А, пропаганда! Да, это же не мифы про шляхетские вольности слушать. Приятно грезит себя в окружении богатств и прислуги. Только вот как раз этой прислугой и был наш народ со времен Брестской унии до середины сентября 1939 года.

О главном – а куда главнее народное единство – и главном. В смысле Первом. Политика без галстуков и купюр. Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Пустовой: «Что коситься на гардероб других народов, давайте со своей вышиванкой разберёмся!»-1

Евгений Пустовой:
Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Сказано 2 тысячи лет назад, подтверждено двумя тысячелетиями человеческой истории. Но сегодня мы не о мировых событиях. Сегодня мы о себе. Что коситься на гардероб других народов, давайте со своей вышиванкой разберемся. С обычной верхней мужской рубахой с национальным орнаментом. У каждого же свое отношение даже к банальному элементу гардероба. Слушайте, внутриполитическая действительность не подиум – чтобы было место 50 оттенкам серого. Я про одежду. Хватит этого плюрализма, пора уже дресс-код государственных интересов утверждать.

Подробности в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Фотофакт

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