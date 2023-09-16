Пустовой: «Что коситься на гардероб других народов, давайте со своей вышиванкой разберёмся!»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Пся крэу, холопы. Да, обращение не очень. Слух точно не радует. Надо же как-то мягче. В стране праздничные дни. Но это чтобы было понятно: до 17 сентября 1939 года почти половина белорусов это слышали каждый день. На свое земле, в свое родной хате. А, пропаганда! Да, это же не мифы про шляхетские вольности слушать. Приятно грезит себя в окружении богатств и прислуги. Только вот как раз этой прислугой и был наш народ со времен Брестской унии до середины сентября 1939 года.