«Мы не наблюдаем какой-то сильной поддержки». Кем является Запад для Армении?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Что мы слышим из уст господина Пашиняна в последнее время? О том, что им необходимо защищать национальный суверенитет, национальные интересы. Но в случае, если своих сил нет, своих ресурсов, то готовы они предоставить эту возможность защитить им иным государством. И здесь речь уже, мы прекрасно понимаем, идет не о Российской Федерации.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Здесь, конечно же, прежде всего вопрос идет о проблемах Сюникского коридора, Зангезурского, как его еще называют.

Надежда Сасс:

Давайте обратим внимание на карту. Андрей Богодель:

Проблема – именно туда втянуть сторонних игроков. И Пашинян, играя на вот этой международной арене, пытается именно сторонних игроков притянуть в Закавказье. Там есть те государства, которые на постоянной основе находятся. Те, которые заинтересованы в стабильности. Это такая формула, о которой часто говорят: три плюс три. Это страны Закавказья и Российская Федерация, Турция и Иран. Вот помимо этих стран, по большому счету, никто там эту карту разыграть, я думаю, не сможет. Но Пашинян пытается втянуть туда и англосаксов, пытается втянуть и других игроков. Надежда Сасс:

Давайте о других игроках поговорим детальнее. Считается, что западные друзья должны быть самыми важными союзниками Армении. Почему Париж так последовательно поддерживает Ереван?