«Мы не наблюдаем какой-то сильной поддержки». Кем является Запад для Армении?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Что мы слышим из уст господина Пашиняна в последнее время? О том, что им необходимо защищать национальный суверенитет, национальные интересы. Но в случае, если своих сил нет, своих ресурсов, то готовы они предоставить эту возможность защитить им иным государством. И здесь речь уже, мы прекрасно понимаем, идет не о Российской Федерации.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Здесь, конечно же, прежде всего вопрос идет о проблемах Сюникского коридора, Зангезурского, как его еще называют.
Надежда Сасс:
Давайте обратим внимание на карту.
Андрей Богодель:
Проблема – именно туда втянуть сторонних игроков. И Пашинян, играя на вот этой международной арене, пытается именно сторонних игроков притянуть в Закавказье. Там есть те государства, которые на постоянной основе находятся. Те, которые заинтересованы в стабильности. Это такая формула, о которой часто говорят: три плюс три. Это страны Закавказья и Российская Федерация, Турция и Иран. Вот помимо этих стран, по большому счету, никто там эту карту разыграть, я думаю, не сможет. Но Пашинян пытается втянуть туда и англосаксов, пытается втянуть и других игроков.
Надежда Сасс:
Давайте о других игроках поговорим детальнее. Считается, что западные друзья должны быть самыми важными союзниками Армении. Почему Париж так последовательно поддерживает Ереван?
Никола Маркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток»:
Я предполагаю, что они хотят такими казаться. Реальность же немножко другая. Мы должны обратиться к средним векам, когда у Армении были сильные связи с такими странами, где сейчас находятся сильные армянские диаспоры. Исторически есть очень сильные связи между Арменией и другими странами. Это было таким до этого дня. Однако я считаю, что нужно понять, насколько далеко готовы зайти друзья Армении в помощь ей. Мы не слышали, чтобы они осуждали то, что происходит в Северном Карабахе или Арцахе.
Президент Турции говорил о террористах. Он описывал такими словами Азербайджан в их борьбе против Армении. Французский сенат принял резолюцию о признании независимости Карабаха. Но на этом все. Есть просто какие-то голоса, есть некий политический маркетинг. Но друзья наверняка должны помочь Армении, например, послать армию или сделать нечто подобное. Так должно выглядеть братство между друзьями. Я бы сказал, что должна произойти военная интервенция по мирным причинам. Мы наблюдаем также то, что есть достаточно сильная дружба, однако мы не наблюдаем какой-то сильной поддержки.
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