Лукашенко на переговорах с Путиным предложил развивать союз с КНДР на троих

На переговорах наш Президент предложил развивать сотрудничество с КНДР на троих, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом есть рациональное зерно. Чтобы его узреть, не надо быть конспирологом. Россия и Беларусь нацелены на улучшение отношений с Юго-Восточной Азией. Это факт. КНДР как раз входит в эту зону. В каких сферах мы можем сотрудничать?

Во-первых, военный космос. Делегация КНДР не просто так посещала космодром Восточный, который строили белорусы. Также вопросы производства боеприпасов, машиностроения, транспорта, логистики, доступа к морским портам Северной Кореи. У наших стран есть возможность проводить расчеты через китайские банки или напрямую, кроме того, у КНДР большой торговый флот, который ходит под флагами других государств и который невидим для американских санкций.

По этой причине Россия планирует строить морской контейнерный терминал в северокорейском городе Радин, с которым Российская Федерация связывает Дальневосточная железная дорога. Беларусь наверняка сможет поучаствовать в этих проектах.

А что касается военной помощи, то здесь идет своя игра. Если США разморозят конфликт на Тайване, то в качестве ответной меры может быть создано напряжение в Корее. В конце июля КНДР посещал министр обороны России, и сразу после его визита Пхеньян сделал ряд жестких заявлений и объявил о подготовке армии к боевым действиям, об увеличении производства ракет.