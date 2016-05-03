Определена дата Всебелорусского народного собрания: 22-23 июня в Минск съедутся 2,5 тысячи делегатов

Новости Беларуси. Пятое Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 22-23 июня. Соответствующий указ подписал глава государства. Традиционно это важнейшее политическое событие в жизни страны станет уточнением курса развития государства на ближайшие годы. Как всегда народное вече объединит представителей всех ветвей власти, производства и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры. Всего 2,5 тысячи человек.

Для Всебелорусского народного собрания этот год юбилейный. 20 лет назад оно прошло первые.

В уникальном белорусском форуме Николай Радоман участвовал несколько раз. Поэтому помнит не только задачи на каждую пятилетку для аграрного сектора, но и результаты. Когда-то республика не могла обеспечить продуктами собственный рынок. А сегодня белорусское – это популярный у покупателя бренд.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Если бы мне 20 лет назад кто-то сказал, что мы будем производить столько продукции животноводческой, что будем ее активно экспортировать, я бы никогда не поверил. В Беларуси перепроизводство сельскохозяйственной продукции. Надо двигать не только на российские и казахстанские рынки, но и разрабатывать многовекторность, чтобы входить в другие страны.

В чем уникальность Всебелорусского народного собрания? В его формате. Практически мозговой штурм в масштабах страны. 2,5 тысячи делегатов со всех регионов, Президент и Правительство определяют, в какое будущее Беларусь будет стремиться ближайшие пять лет. Это постановка целей и задач для экономического равновесия. И такие конкретные вещи, как уровень зарплат. В общем, все, что волнует каждого.

Если сравнить страну с одним большим предприятием, то принимаемая программа на Собрании – это своего рода бизнес-план.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

Это совет нашего руководства с народом о том, каким путем нам двигаться дальше.

Цель любой программы социально-экономического развития – рост благосостояния людей. Все предыдущие форумы проходили по принципу «чем богаче человек, тем богаче страна». 2016 год – время, когда перед экономикой стоят новые вызовы.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Основа основ – это экономика. Будет развиваться экономика, будут люди иметь высокооплачиваемую работу, нормальные перспективы, тогда будет все нормально и в государстве. Я думаю, что это будет лейтмотивом Всебелорусского собрания.

Делегатам Всебелорусского народного собрания предстоит ответить на самые злободневные вопросы. О социальной направленности экономики в общем и целом. Или об общедоступности и бесплатности медицины в частности.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Те программы демографической безопасности, другие программы, которые были на ближайшие пять лет, все выполнены. Это и по различным заболеваниям, по профилактике различных заболеваний в том числе. Конечно, мы далеко шагнули в трансплантологии, в сосудистой хирургии, да и в принципе в онкологической помощи нашим гражданам. Во всем. У нас улучшилась ситуация с укомплектованностью первичного звена. Конечно, мы видим много задач на ближайшие пять лет.

Всебелорусское народное собрание соберется 22-23 июня. Обсудить итоги последней пятилетки, а также что предстоит сделать в текущей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.