Прямой эфир

Перевести часть судей общей юрисдикции в экономические суды предлагает Валентин Сукало

03 мая 2016 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 мая также провел встречу с председателем Верховного суда Республики Беларусь. Валентин Сукало доложил Президенту, как функционирует объединённая судебная система.

По словам председателя Верховного суда, нагрузка в экономических судах значительно возросла и стала выше, чем в судах общей юрисдикции. В связи с этим Валентин Сукало предложил перевести часть судей общей юрисдикции в экономические суды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:
Поскольку это находится в компетенции Президента, то было дано задание подготовить соответствующий нормативный акт по изменению дислокации и штатной численности судей. Второй вопрос, который рассматривался, -– качество предварительного расследования по некоторым конкретных уголовных делам, которые находятся на контроле у главы государства. Поскольку такие  дела требуют особо тщательного рассмотрения, они находятся на рассмотрении в судах различного уровня. И главе государства было доложено о качестве предварительного расследования по этим делам.

# Валентин Сукало # Судебная система Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: при подготовке специалистов и наборе абитуриентов необходимо учитывать потребности экономики
03 мая 2016 10:34

Александр Лукашенко: при подготовке специалистов и наборе абитуриентов необходимо учитывать потребности экономики

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 1 мая: 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС
02 мая 2016 11:14

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 1 мая: 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС

Александр Лукашенко – жителям Шклова: «Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей»
01 мая 2016 16:42

Александр Лукашенко – жителям Шклова: «Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей»