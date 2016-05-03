Перевести часть судей общей юрисдикции в экономические суды предлагает Валентин Сукало

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 мая также провел встречу с председателем Верховного суда Республики Беларусь. Валентин Сукало доложил Президенту, как функционирует объединённая судебная система.

По словам председателя Верховного суда, нагрузка в экономических судах значительно возросла и стала выше, чем в судах общей юрисдикции. В связи с этим Валентин Сукало предложил перевести часть судей общей юрисдикции в экономические суды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:

Поскольку это находится в компетенции Президента, то было дано задание подготовить соответствующий нормативный акт по изменению дислокации и штатной численности судей. Второй вопрос, который рассматривался, -– качество предварительного расследования по некоторым конкретных уголовных делам, которые находятся на контроле у главы государства. Поскольку такие дела требуют особо тщательного рассмотрения, они находятся на рассмотрении в судах различного уровня. И главе государства было доложено о качестве предварительного расследования по этим делам.