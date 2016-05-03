Какие изменения планируют внести в проведение вступительных кампаний — совещание у Президента Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская система образования должна готовить специалистов с учетом потребностей экономики. И по количеству, и по качеству. Об этом 3 мая заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам вступительной кампании.

Президент подчеркнул, что государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний должна работать тщательно, чтобы решать возникающие проблемы. В частности, каждый год специалисты Минобразования, Минэкономики, а также других ведомств будут создавать списки дефицитных специальностей, которые нужны рынку, но на них нет спроса среди абитуриентов. Например, уже сегодня нехватка ощущается на таких направлениях, как легкая промышленность, машиностроение, металлургия и сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Постоянно, каждый год, в том числе, прежде всего, через вашу комиссию, государственную комиссию по контролю за ходом вступительных экзаменов, мы будем анализировать вплоть до мельчайших нюансов этой кампании, делать выводы и вносить изменения, если это нужно, в том числе и в правила поступления в вузы. Вы подготовили проект указа, который позволяет внести, я бы сказал, пусть мелкие, но значительные изменения в ход вступительных экзаменов, вступительной кампании и, в том числе, по льготам на остродефицитные специальности и там, где, откровенно говоря, нам сегодня специалистов не хватает. Но, естественно, вы предлагаете, чтобы отбор был серьезным, чтобы критерии были серьезные, если мы льготируем какую-то категорию. Я имею в виду победителей олимпиад, если это спортсмены, то имеющие уже какие-то достижения спортивные – они же будущие тренеры, поэтому они должны в этой сфере не просто разбираться, а иметь свои достижения. То есть целый ряд предложений. И поскольку я честно признался, что у меня нет по некоторым вопросам однозначного мнения, я решил по каждому вопросу послушать вас, ответственного человека, по организации вступительной кампании, человека, который этим будет заниматься непосредственно, и руководителя нашего совета, ректоров и, что называется, человека оттуда, «снизу», но который хорошо знает ту верхотуру и то, что нам нужно сегодня для страны от учреждений высшего образования.

На совещании Александр Лукашенко в целом одобрил ряд предложений по изменению вступительной кампании в вузы и ссузы. Они стартуют в 2017-м. Так, выпускники педагогических классов с оценками не ниже 7 баллов по общим предметам и 8 по профильным смогут поступать в педуниверситет на основании собеседования. Распределение на таких условиях после окончания вуза продлится не менее двух лет, как у обладателей целевого направления.

Еще из нововведений — количество резервных дней для сдачи ЦТ увеличат до трех, а период действия сертификата тестирования продлят до двух лет.

Также со следующего года абитуриенты смогут сдавать не три, а четыре централизованных тестирования.Что касается абитуриентов ссузов, то они получат возможность сдавать три ЦТ и предъявлять результаты только двух.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Это дилемма у большого количества абитуриентов, какое же ЦТ сдавать? Есть, например, целый пласт специальностей технологического направления, технического, например, в технологические университеты, в технические университеты, где есть физика, математика или физика, химия. Ребята готовы сдавать четыре ЦТ, чтобы потом определиться, по какому направлению пойти. В расчет будет, как и ранее, браться результаты трех ЦТ, просто у абитуриентов будет возможность сдачи четырех ЦТ.