Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 22-23 июня — указ главы государства

Новости Беларуси. Пятое Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 22-23 июня. Соответствующий указ подписал глава государства.

Традиционно это важнейшее политическое событие в жизни страны станет уточнением курса развития государства на ближайшие годы. Как всегда, народное вече объединит представителей всех ветвей власти, производства и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры. Участие в собрании примут две с половиной тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат «СНОВ», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это очень важное мероприятие в рамках нашей страны. Это те задачи, которые сегодня ставятся нашим отраслям экономики для достижения производства, увеличения производства. Конечно, самое главное, как наше социально направленное государство, улучшение качества жизни.

Дмитрий Шевцов, член Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, очень много было сделано Министерством здравоохранения в развитии здравоохранения и в укреплении нашего здоровья. Те программы, демографической безопасности, другие программы, которые были на ближайшие пять лет, выполнены. Мы очень далеко шагнули в трансплантологии, в сосудистой хирургии, в онкологической помощи нашим гражданам. Во всем. У нас очень много тех вещей, которыми мы готовы гордиться.