ООН поглотил кризис, быть ли трансформации? О будущем организации и роли Беларуси на площадке рассказал Валентин Рыбаков

Проявлять терпимость и жить вместе в мире друг с другом, как добрые соседи, – это цитата из преамбулы Устава ООН. Вот этот основополагающий документ, к которому есть повод обратиться. 24 октября Организации Объединенных Наций исполнилось 77 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как отметил генсек по этому поводу, создание ООН стало практическим воплощением надежды на глобальный мир и сотрудничество. Хотя, как утверждают многие эксперты, сегодня эта организация переживает серьезный кризис и нуждается в трансформации. О роли ООН и инициативах Беларуси на этой площадке поговорим с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым. Он с нами на связи из Нью-Йорка. Ольга Коршун, СТВ:

Валентин Борисович, добрый день. В Нью-Йорке солнце еще высоко. Спасибо, что нашли время для интервью. Вот говорят, что ООН переживает кризис. Об этом заявлял и Антониу Гутерриш. Как вы оцениваете будущее организации в таких условиях?

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Я бы вот какую поправку внес. Дело в том, что ООН занимается вопросами реформирования с момента своего создания. 193 государства, каждое из которых имеет свои национальные интересы, свою политическую систему, свою экономическую систему и так далее. Интересы этих государств очень часто не совпадают, происходят постоянно какие-то реформирующие процессы, которые помогают ООН жить и работать в условиях на сегодня. Беларусь активно участвует в этих процессах, мы вносим предложения свои. Некоторые из этих предложений принимаются, не все, разумеется. Я очень хотел бы, чтобы эта организация не просто продолжила свое существование, потому что это единственная универсальная международная организация. Единственная, таких больше нет. С учетом того, что основной принцип организации – это одна страна, один голос, и это очень важно при принятии решений, эта площадка дает великолепные возможности, чтобы страны садились за столом переговоров, обсуждали эти проблемы и их решали. Ольга Коршун:

А при этом наш голос слышат в ООН? Потому что складывается впечатление, что Беларусь пытаются приглушить, можно так сказать.

Валентин Рыбаков:

Насчет того, что голос пытаются заглушать, конечно, пытаются, естественно, пытаются. Но хотел бы вас заверить в том, что наш голос, нашу позицию слушают очень внимательно и слышат очень хорошо. Если бы это было не так, мы бы не сталкивались с тем давлением, противодействием, с которым мы сталкиваемся практически ежедневно в нашей работе, на нашей площадке Организации Объединенных Наций. Вопросы, которые мы ставим, задаем, темы, которые мы продвигаем, наши приоритеты не всегда нравятся некоторым государствам или группам государств. Когда мы голосуем по тому или иному проекту резолюции, если мы это делаем таким же образом, как Россия, например, нас упрекают в том, что мы являемся слугами России, вассалами, обслуживаем интересы России и так далее. При этом, это самый очевидный, наверное, пример вот этих так называемых двойных стандартов, никто не удивляется и не возмущается, когда государства, которые входят в Евросоюз, при голосовании нажимают на кнопку одного цвета: за, против, воздержался. Никто не задает вопрос: почему, собственно, у вас нет своей политической позиции у каждой индивидуальной страны? У вас нет своего мнения? Нет, они голосуют единым блоком. И это почему-то никого не раздражает, не удивляет, не возмущает. Мы, может быть, одна из немногих, если не единственная страна, которая напрямую эти вопросы задает представителям государств, входящих, например, в Евросоюз. Знаете, в какой-то неофициальной обстановке можно над этим пошутить, уколоть своего собеседника. И люди, которые внутренне не согласны с теми решениями, которые принимаются, разводят руками и говорят: ты же сам все прекрасно понимаешь. Я понимаю, я прекрасно все понимаю, но я хочу, чтобы и наши зрители это тоже прекрасно понимали. Ольга Коршун:

А с какими инициативами выступает наша страна? Наша повестка претерпела изменения?