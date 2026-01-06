Прямой эфир

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах

06 января 2026 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С приходом зимы тысячи белорусов устремляются на водоемы и это не удивительно – для многих зимняя рыбалка один из самых популярных видов отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но при этом это еще и большой риск. Лед из-за резких перепадов температур становится непредсказуемым и коварным – он ломается внезапно и без предупреждения.

Да, статистика безжалостна: почти каждый третий погибший на воде – именно рыбак. В этой связи спасатели усиливают контроль и предупреждают: без правильной экипировки выход на лед может закончиться трагедией.

Что обязательно должно быть с собой у каждого, кто отправляется на зимний водоем – в репортаже Ольги Пасечник.

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах-2

Ольга Пасечник, корреспондент:
Хрупкий лед коварен: за красивой гладью скрывается смертельно холодная вода. Поэтому бдительные сотрудники ОСВОД пристально следят за акваториями.

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах-4

Первый лед – настоящее искушение для любителей зимней рыбалки. Сейчас, несмотря на морозы покров на реках и озерах недостаточно прочный. Главный критерий безопасности – толщина покрытия. Она должна превышать семь сантиметров. Но даже этот показатель не гарантирует защиту. Подводные течения и родники способны создавать скрытые зоны, где лед остается хрупким. А тяжелый снег лишь усугубляет ситуацию. 

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах-6

Кирилл Манкевич, моторист-рулевой спасательной станции «Вяча» Минской городской организации ОСВОД:
На данный момент льда практически нет. С учетом большого слоя снега, мокрого, лед составляет всего лишь 3-4 сантиметра. Это крайне опасно для выхода рыбаков и отдыхающих на водоем.

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах-8

Именно в такой период, когда лед еще только крепнет, все внимание спасателей направлено на водную гладь. Для рыбаков выход на водоем – это страсть, азарт и крупный улов. Многие забывают про правила безопасности. 

Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах-10

Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:
В соответствии с постановлением номер 543 «Об охране жизни людей на водах», ношение спасательного жилета в плавсредствах и на ледовом покрытии обязательно. Но, несмотря на это, мы рекомендуем рыбакам иметь при себе дополнительные средства для спасания. Это в первую очередь ледовые штыри, которыми можно зацепиться за лед, если вы провалились, и, при возможности, брать с собой веревку.

Подробности в видео.

# ОСВОД # Екатерина Михалева

Другие новости рубрики

Все новости
Поликлиники для взрослых и детей открылись в микрорайоне «Минск-Мир»
06 января 2026 17:17

Поликлиники для взрослых и детей открылись в микрорайоне «Минск-Мир»

В Беларуси изменились правила работы индивидуальных предпринимателей
06 января 2026 17:08

В Беларуси изменились правила работы индивидуальных предпринимателей

Лучшие условия для жизни – на что направлена новая госпрограмма по устойчивой энергетике
06 января 2026 17:01

Лучшие условия для жизни – на что направлена новая госпрограмма по устойчивой энергетике