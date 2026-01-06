Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах

С приходом зимы тысячи белорусов устремляются на водоемы и это не удивительно – для многих зимняя рыбалка один из самых популярных видов отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но при этом это еще и большой риск. Лед из-за резких перепадов температур становится непредсказуемым и коварным – он ломается внезапно и без предупреждения.

Да, статистика безжалостна: почти каждый третий погибший на воде – именно рыбак. В этой связи спасатели усиливают контроль и предупреждают: без правильной экипировки выход на лед может закончиться трагедией.