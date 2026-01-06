Тонкий лёд ошибок не прощает. Специалисты ОСВОД усилили контроль на водоёмах
С приходом зимы тысячи белорусов устремляются на водоемы и это не удивительно – для многих зимняя рыбалка один из самых популярных видов отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но при этом это еще и большой риск. Лед из-за резких перепадов температур становится непредсказуемым и коварным – он ломается внезапно и без предупреждения.
Да, статистика безжалостна: почти каждый третий погибший на воде – именно рыбак. В этой связи спасатели усиливают контроль и предупреждают: без правильной экипировки выход на лед может закончиться трагедией.
Что обязательно должно быть с собой у каждого, кто отправляется на зимний водоем – в репортаже Ольги Пасечник.
Ольга Пасечник, корреспондент:
Хрупкий лед коварен: за красивой гладью скрывается смертельно холодная вода. Поэтому бдительные сотрудники ОСВОД пристально следят за акваториями.
Первый лед – настоящее искушение для любителей зимней рыбалки. Сейчас, несмотря на морозы покров на реках и озерах недостаточно прочный. Главный критерий безопасности – толщина покрытия. Она должна превышать семь сантиметров. Но даже этот показатель не гарантирует защиту. Подводные течения и родники способны создавать скрытые зоны, где лед остается хрупким. А тяжелый снег лишь усугубляет ситуацию.
Кирилл Манкевич, моторист-рулевой спасательной станции «Вяча» Минской городской организации ОСВОД:
На данный момент льда практически нет. С учетом большого слоя снега, мокрого, лед составляет всего лишь 3-4 сантиметра. Это крайне опасно для выхода рыбаков и отдыхающих на водоем.
Именно в такой период, когда лед еще только крепнет, все внимание спасателей направлено на водную гладь. Для рыбаков выход на водоем – это страсть, азарт и крупный улов. Многие забывают про правила безопасности.
Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:
В соответствии с постановлением номер 543 «Об охране жизни людей на водах», ношение спасательного жилета в плавсредствах и на ледовом покрытии обязательно. Но, несмотря на это, мы рекомендуем рыбакам иметь при себе дополнительные средства для спасания. Это в первую очередь ледовые штыри, которыми можно зацепиться за лед, если вы провалились, и, при возможности, брать с собой веревку.
Подробности в видео.