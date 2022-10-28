Авдонин: надо формировать новый миропорядок, только путём переговоров и дипломатии

28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У экспертного сообщества позиция белорусского Президента не вызывает удивления. Она закономерна, последовательна и абсолютно понятна всем, кто не хочет войны и готов для этого реально что-то делать.
Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:
Надо договариваться, определять новые сферы, новые зоны, фактически формировать новый миропорядок, но без войны или посредством войны. Только путем переговоров, дипломатии, мира. И это наиболее приемлемый порядок для всех нас.
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