Авдонин: надо формировать новый миропорядок, только путём переговоров и дипломатии

28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У экспертного сообщества позиция белорусского Президента не вызывает удивления. Она закономерна, последовательна и абсолютно понятна всем, кто не хочет войны и готов для этого реально что-то делать.