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Авдонин: надо формировать новый миропорядок, только путём переговоров и дипломатии

28 октября 2022 18:53
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28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У экспертного сообщества позиция белорусского Президента не вызывает удивления. Она закономерна, последовательна и абсолютно понятна всем, кто не хочет войны и готов для этого реально что-то делать.

Авдонин: надо формировать новый миропорядок, только путём переговоров и дипломатии-1

Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:
Надо договариваться, определять новые сферы, новые зоны, фактически формировать новый миропорядок, но без войны или посредством войны. Только путем переговоров, дипломатии, мира. И это наиболее приемлемый порядок для всех нас.

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# Международная политика # Алексей Авдонин # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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