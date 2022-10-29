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Александр Лукашенко поздравил президента Турции и народ этой страны с Днём Республики

29 октября 2022 07:28
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Главный государственный праздник сегодня, 29 октября, отмечает Турция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления по этому случаю президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил президента Турции и народ этой страны с Днём Республики-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На протяжении всей своей богатой истории Турция играла значительную роль как одна из крупнейших стран мира в политическом, экономическом и социальном измерениях. Сегодняшние достижения Анкары благодаря вашим важным инициативам содействуют дальнейшему повышению авторитета страны, укреплению турецкой государственности. Убежден, существует значительный потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества в областях торговли, экономики, науки и технологий.

Глава государства выразил надежду, что, несмотря на современные вызовы, традиции взаимного уважения и дружбы двух народов продолжат служить прочной основой для поступательного развития белорусско-турецкого диалога.

# Беларусь-Турция # Александр Лукашенко # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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