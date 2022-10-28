Нагорный Карабах снова пылает после недолгого перемирия. Внеочередная сессия ОДКБ – зачем её созывали и к чему пришли?

28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что сессия была созвана оперативно. Стороны провели откровенную дискуссию. Информацию о работе мониторинговой миссии в начале разговора представил генсек ОДКБ, затем первым из глав государств выступил президент России. Владимир Путин погружен в ситуацию в большей степени и принимал непосредственное участие в урегулировании конфликта. После слово взял премьер-министр Армении. Он поставил перед коллегами несколько вопросов – об оценке событий и позиции ОДКБ, а также о дорожной карте организации, как это было сформулировано, по «восстановлению территориальной целостности Армении».

Выступление президента Беларуси, которое продолжило заседание, целиком и полностью было на злобу дня. Ни слова не сказав из заготовленных тезисов, Александр Лукашенко ответил на все стоявшие в повестке дня и даже повисшие в воздухе вопросы. Главный тезис, которого придерживается белорусский лидер: война закончилась при посредничестве России – зачем сегодня некие иные и новые форматы? Тройка – Армения, Азербайджан, Россия, в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней, – должна договориться. И Беларусь поддержит любые их решения. Глава государства выступает против присутствия дополнительных западных миссий – ЕС и ОБСЕ. Тему продолжит наш политический обозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Нагорнокарабахский конфликт не одно десятилетие в повестке. К перманентным периодическим обострениям все привыкли настолько, что, казалось, решение этому локальному конфликту не найти. И все же хрупкий мир был установлен, хотелось верить, навсегда. Но Карабах снова пылает, месяц назад на границе случился вооруженный конфликт. Армения и Азербайджан засыпали взаимными обвинениями в эскалации, подливали масла в огонь «доброжелатели», которые сначала обрушились с критикой на Россию (она выступала гарантом мира, мол, та слишком занята СВО), а после уже взялись за раскачку отношений внутри ОДКБ.

Андрей Чернобай, военный аналитик БИСИ:

Что касается Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанских отношений, это очень сложный узел, его не могли развязать десятилетия, поэтому можно понять эмоции, нетерпение армянской стороны. Но надо учитывать некоторые моменты. Первое – есть уже соглашения достигнутые, их надо выполнять. В первую очередь то соглашение, которое было достигнуто, трехстороннее в ноябре 2020 года. И только после этого делать уже какие-то последующие шаги. Второе – мы видим, что сегодня к ситуации на армяно-азербайджанской границе притянуто внимание других стран: Соединенных Штатов, Франции, других стран. Поэтому любые поспешные, непродуманные действия могут привести к обострению обстановки. Позиция Беларуси, позиция главы государства Беларуси всегда была наиболее взвешенная в данной ситуации, потому что и Армения для нас – друг, союзник, партнер и Азербайджан – друг, союзник, партнер. Мы хотим поддерживать отношения с обоими государствами, чтобы эти государства тоже нашли между собой общий язык.

Разобраться в ситуации на месте был призван генсек ОДКБ Станислав Зась. Генерал возглавил мониторинговую группу по деэскалации конфликта. И вот сегодня месяц спустя, не дожидаясь результатов, премьер-министр Армении Никол Пашинян срочно созывает внеочередную сессию ОДКБ в онлайн-формате. Фактически полностью закрытым для СМИ. Настолько, что подытоживал его наш замминистра иностранных дел, уложившись в 30 секунд. «Стороны пришли к пониманию». МИД Беларуси анонсировал трехстороннюю встречу Армении, Азербайджана и России.

Но обо всем по порядку. Для начала свое видение и итоги работы мониторинговой миссии на старте сессии представил генсек ОДКБ, затем вопреки протоколу (обычно выступления идут в алфавитном порядке) первым из глав государств выступил президент России. Владимир Путин как никто погружен в повестку и нюансы поиска решения этого конфликта, и только после него свое слово сказал глава Армении. Он поставил перед коллегами несколько вопросов об оценке событий и позиции ОДКБ, а также озвучил желание создать так называемую дорожную карту под эгидой организации, в которой, как это было сформулировано, были бы прописаны нюансы по «восстановлению территориальной целостности Армении». Лукашенко – премьер-министру Армении: сядьте с Алиевым и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже. Подробности здесь.