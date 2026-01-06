Более 1 млн рублей из спецфонда Президента будет направлено на поощрение одарённых учащихся и студентов

Как мотивировать одаренную молодежь и создавать условия для ее успешной учебы? Ежегодно лучшие студенты вузов и их педагоги получают дополнительные стимулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эти цели в 2026 году выделено более миллиона рублей.