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Более 1 млн рублей из спецфонда Президента будет направлено на поощрение одарённых учащихся и студентов

06 января 2026 17:30
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Как мотивировать одаренную молодежь и создавать условия для ее успешной учебы? Ежегодно лучшие студенты вузов и их педагоги получают дополнительные стимулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эти цели в 2026 году выделено более миллиона рублей.

Более 1 млн рублей из спецфонда Президента будет направлено на поощрение одарённых учащихся и студентов-2

Александр Лукашенко сегодня, 6 января, подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Гранд-премий с присвоением звания лауреата спецфонда удостоены 38 победителей международных олимпиад и конкурсов. Стипендии Президента назначены 194 студентам вузов. Вознаграждение получат и более 50 педагогических и научных работников.

# Молодежь Беларуси # Одаренная молодежь

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