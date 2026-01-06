Более 1 млн рублей из спецфонда Президента будет направлено на поощрение одарённых учащихся и студентов

Как мотивировать одаренную молодежь и создавать условия для ее успешной учебы? Ежегодно лучшие студенты вузов и их педагоги получают дополнительные стимулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эти цели в 2026 году выделено более миллиона рублей.
Александр Лукашенко сегодня, 6 января, подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Гранд-премий с присвоением звания лауреата спецфонда удостоены 38 победителей международных олимпиад и конкурсов. Стипендии Президента назначены 194 студентам вузов. Вознаграждение получат и более 50 педагогических и научных работников.