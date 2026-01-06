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Стипендии Президента Беларуси на 2026 год назначены 55 аспирантам

06 января 2026 17:35
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На стимулирование научной деятельности аспирантов, привлечение в науку одаренной молодежи, развитие отечественных научных школ направлено распоряжение, которое Александр Лукашенко подписал сегодня, 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стипендии Президента Беларуси на 2026 год назначены 55 аспирантам-2

Стипендии Президента на 2026 год назначены 55 аспирантам. Тем, кто выполняет диссертационные исследования в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности. Результаты их научной работы обязательно должны принести пользу экономике Беларуси.

# Образование в Беларуси

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