Стипендии Президента Беларуси на 2026 год назначены 55 аспирантам

На стимулирование научной деятельности аспирантов, привлечение в науку одаренной молодежи, развитие отечественных научных школ направлено распоряжение, которое Александр Лукашенко подписал сегодня, 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стипендии Президента на 2026 год назначены 55 аспирантам. Тем, кто выполняет диссертационные исследования в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности. Результаты их научной работы обязательно должны принести пользу экономике Беларуси.