Александр Лукашенко встретился с делегацией Ирана. Собрали основные тезисы разговора

День международных встреч у Президента. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры сначала с первым вице-президентом Ирана, а после – с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба разговора чрезвычайно важны в контексте событий, которые развиваются на Ближнем Востоке. Как заметил глава нашего государства, стрелы этого конфликта направлены на Иран силами США. И противостоять можно только сообща. Если визит делегации из Ирана стал логичным продолжением мартовского визита Александра Лукашенко, где были приняты прорывные решения для двустороннего сотрудничества, то в части контактов с Венесуэлой мы пока на пути перезапуска некогда очень тесных отношений. Алена Сырова продолжит тему.

Непривычно большой состав делегации во главе с первым вице-президентом Ирана с официальным визитом прибыл в Беларусь этим утром. У трапа Мохаммада Мохбера встречал наш министр промышленности, и этот факт сам собою расставляет акценты во взаимном сотрудничестве, но не значит, что ограничивает их лишь одной сферой. В ожидании Александра Лукашенко во Дворце Независимости высокий гость просит министра познакомить его с коллегами. А вот Александра Лукашенко господин Мохбер знает лично. Полгода назад виделись в Тегеране. Тогда же глава государства пригласил коллег посетить нашу страну с ответным визитом. И несмотря на всю сложность времени, он состоялся.

– Как у вас дела?

– Я думаю, вы уже заметили И разговор пошел в весьма деловом ключе без привычных протокольных реверансов. К чему они?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надеюсь, вы не будете разочарованы своим визитом. Вопросов много, есть о чем поговорить. Поэтому я также надеюсь, что наш разговор будет иметь хороший практический результат.

Во-первых, между Ираном и Беларусью уже установлен определенный уровень отношений, который резко возрос в марте, когда во время официального визита наш президент со своим коллегой подписали карту всестороннего сотрудничества до 2026 года. А, во-вторых, все ведь все понимают. Беларусь и Иран тем более. Наши страны десятилетиями противостоят санкциям и внешнему. Александр Лукашенко:

Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен. Выпады делают в адрес тех, кто обладает ресурсом. Александр Лукашенко настаивает, сегодня важнейшим «из» является время. И за него бороться нам нужно с самими собой, со своей привычкой раздумывать и откладывать на завтра. Лукашенко – вице-президенту Ирана: если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок.

Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Ирана:

Очень рад вас снова увидеть. Если вы позволите, я тогда еще раз пройдусь по тем вопросам, по которым вы договорились с иранским президентом. Проходились уже без лишних ушей. Оно и понятно. Если даже в марте, во время визита нашего президента, часть документов, под которыми Александр Лукашенко и Ибрахим Раиси поставили подписи, «для служебного пользования». То, что говорить о сегодняшнем дне, когда обстановка накалена еще больше. Так что важнейшие посылы в течение часа обсуждали за дверями каминного зала Дворца Независимости. Лукашенко: Венесуэле и Беларуси необходимо выработать дорожную карту совместных действий.

Кстати, стены этого этажа увешаны кадрами встреч нашего президента со своими зарубежными коллегами. Среди других особое место занимает фотография Александр Лукашенко с Уго Чавесом, который до 2013 года руководил Венесуэлой. Те времена называют лучшими в истории отношений наших стран. Тогда товарооборот за пять лет вырос с 6 миллионов долларов в год до полумиллиарда, ставились амбициозные цели в пять и даже шесть, но после трагических событий и политической турбулентности в Боливарианской Республике мы снова вернулись практически к тому, с чего начали. А раз так, Александр Лукашенко сегодня справедливо предложил министру иностранных дел заняться перезагрузкой этих отношений. Глава МИД Весуэлы рассказал о первых шагах во взаимодействии с Беларусью.

А в это время делегация из Ирана продолжала работу над двусторонними отношениями уже в Доме правительства. Во главе повестки – экономика. Товарооборот Беларуси и Ирана в 2022 году вырос втрое. В 2023 году прибавил еще 25 %. По итогам переговоров на бумаге и устно подтвердили: стороны готовы на большее. Мохаммад Мохбер: «Надеемся, что, активизировав бартерные сделки, нам удастся достичь товарооборота в миллиард долларов».