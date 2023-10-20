Заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдёт в онлайн-формате

Более 30 вопросов включено в повестку сегодняшнего заседания Совета Евразийской экономической комиссии. Их будут обсуждать в онлайн-формате. С белорусской стороны к диалогу подключится заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор состоится накануне проведения Евразийского межправительственного совета, которое запланировано на следующей неделе в Бишкеке. Сегодня будет проведена ревизия готовящихся к рассмотрению основных документов. Они направлены на совершенствование работы в технической, промышленной, таможенной сферах, в области здравоохранения и финансов на просторах Евразийского экономического союза. Он объединяет пять стран. Помимо Беларуси, это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия.