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Заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдёт в онлайн-формате

20 октября 2023 08:15
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Более 30 вопросов включено в повестку сегодняшнего заседания Совета Евразийской экономической комиссии. Их будут обсуждать в онлайн-формате. С белорусской стороны к диалогу подключится заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдёт в онлайн-формате-1

Разговор состоится накануне проведения Евразийского межправительственного совета, которое запланировано на следующей неделе в Бишкеке. Сегодня будет проведена ревизия готовящихся к рассмотрению основных документов. Они направлены на совершенствование работы в технической, промышленной, таможенной сферах, в области здравоохранения и финансов на просторах Евразийского экономического союза. Он объединяет пять стран. Помимо Беларуси, это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

# ЕАЭС # Игорь Петришенко # Фотофакт

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