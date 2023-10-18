Григорий Азарёнок: «Миллионы поляков поедут сюда, на сторону добра, в цветущую, порядочную Беларусь»

Позорище. Стыд и срам. Испанский стыд, тяжелее испанского сапога – все это о Польше. И нет, не о выборах, а о том околополитическом мусоре, который ветром перемен перенесло за Буг. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Вообще, победил на этих выборах Лукашенко. На бой не вышел, но победил. Белорусская модель народовластия выиграла. Потому что в условиях исторической турбулентности мы выстаиваем, мы становимся сильнее, а вы – слабеете. Ну, формируйте теперь правительство. Пронемецкий Дони, проамериканский Дуда. Как говорилось в одном хорошем кино – сожрите друг друга. Подробности в видеоматериале. Хотели Речь Посполитую? Давайте! Времен Станислава Августа Понятовского. Либерум вето, бухой сейм, орите, поднимайте руки в знак протеста. Наведите сплошную демократию. А в это время зубры в Беловежской пуще снесут забор – он им не нравится. И миллионы поляков поедут сюда, на сторону добра, в цветущую, порядочную Беларусь. Но змагары – ай, да змагары. Еще голоса не подсчитали, а они уже принялись топтать, плевать, гнобить «писающий «ПИС». А вспомните, как облизывали Моравецкого, как принимали от Дуды ключики от белорусского дома, как в этом борделе все селились дружной голубой семейкой. А теперь много вопросов к Туску, но тоталитарные нотки «ПиС» и лично Качиньского – просто взрыв моих демократических убеждений, и я просто рад, что демократия все же победила в Польше, и я надеюсь, что права поляков, которые «ПиС» закапывала в землю, вернутся к полякам. Это у всех помоек сейчас мейнстрим, основная тема.

Григорий Азаренок:

Быстро всем лизать Туска – скомандовали из центра. И эти безродные лакеи, авторки, шавки, побежали к новой сиське, которая гранты будет распределять. А Качиньский нынче – самодур и диктатор. Вот их суть, вот их нутро. Предатели предают раз за разом, вся их жизнь – одно сплошное грязное предательство, это карусель измен, это один сплошной грязный иудин путь. Мерзко. И смешно.

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему они так яростно начинают хвалить Туска и говорят, что Качиньский плохой, потому что в любой коалиции, а там большая коалиция, есть проамериканская группа. Неважно, что они обещали до выборов, дальше нужно работать с США. А это реальные хозяева, неважно, кто там с Туском победил. Они сигнализирует конкретно этой проамериканской группе: мы готовы, мы хотим с вами работать, да-да, мы будем лучше, чем при Качиньском, пожалуйста, возьмите нас на этот паровоз. Американцы – люди умные, им не нужна в Польше никакая сильная власть. Вот Качиньский слишком сильно стал единоличным правителем Польши: под ним были суды, экономика, госпредприятия, выкупили всю энергетику, под ним были силовые структуры. И у него была мощная правящая партия.

– Интересно, кстати, в пропаганде колхозы вспоминал хорошим словом, говорил что Бальцерович – сволочь, приватизация – плохо. Но Бальцерович – польский Гайдар, который «шоковую терапию» провел. То есть фактически белорусская такая риторика.

– Польша при нем стала действительно суверенной. Однозначно сказать, что там какие-то хорошие люди придут в этом правительстве к власти, конечно, мы не можем, но мы с интересом посмотрим, как они будут бодаться с Качиньским, как это будет искрить, как это будет в лучших традициях шляхетских – драки в сейме. Надеюсь, мы это все увидим.

– Естественно, конечно.

– А там бывают драки, да. Поэтому это были прекрасные выборы для нашей страны, я считаю. То, что мы получили – это раскол по факту. Потому что, то, как они помоями поливались. О, Григорий, тут наше телевидение белорусское обижают, но вы не видели польское просто, как это все там выглядит и какой там стоял вой. И, конечно же, вся эта вражда перейдет дальше после выборов на общество, плюс там будет слабое правительство и расколотый парламент. То есть ситуация великолепная.