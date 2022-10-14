На заседании Совета глав государств СНГ подписан ряд документов. Какие есть договорённости?

Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ, на прочность будут испытывать всех. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча лидеров прошла в Астане. Важнейшие вопросы сотрудничества обсуждались в узком и расширенном форматах. Очевидно, у стран Содружества накопилось много моментов, которые требуют решений, если участники в этом заинтересованы.
Александр Лукашенко: «Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог». Подробности здесь.
По итогам заседания глав государств СНГ подписан ряд документов. Соглашения нацелены на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, договорились о взаимодействии в борьбе с коррупцией и терроризмом и экстремизмом, подготовке проекта соглашения о свободной торговле.
На саммите также приняли решение о передаче председательства в СНГ в 2023 году Кыргызстану и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.