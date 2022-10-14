На заседании Совета глав государств СНГ подписан ряд документов. Какие есть договорённости?

Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ, на прочность будут испытывать всех. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров прошла в Астане. Важнейшие вопросы сотрудничества обсуждались в узком и расширенном форматах. Очевидно, у стран Содружества накопилось много моментов, которые требуют решений, если участники в этом заинтересованы.