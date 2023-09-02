Александр Лукашенко поздравил президента Вьетнама с национальным праздником – Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что наши страны имеют долгую и непрерывную историю тесных отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский и вьетнамский народы разделяют универсальные ценности – свободу и суверенитет, самостоятельно выбирают путь развития. Рассчитываю, что традиционно дружественные связи Минска и Ханоя будут только укрепляться, открывая новые возможности расширения плодотворного сотрудничества в политической и экономической сферах.

Истоки суверенитета Вьетнама начинаются с Декларации независимости 1945 года. В этот день 78 лет назад зародилась свободная и социалистическая страна, приоритеты которой – территориальная целостность, единство и право на самоопределение. Сегодня экономический рост Вьетнама остается стабильно высоким, растет уровень жизни, расширяются международные связи. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, наши страны поддерживают отношения традиционной дружбы с высоким уровнем политического доверия и многопланового практического сотрудничества.