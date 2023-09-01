Турецкий журналист: «Беларусь – последняя настоящая европейская страна, которая сохраняет свои ценности»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Анкара и Минск очень похожи тем, что мы на изломе цивилизации: моря, разные интересы Востока и Запада. Эрдоган и Лукашенко тоже очень похожи, мы приезжали к вам с официальным визитом. Как у нас говорят, они настоящие мужчины. За традиционные ценности, за семьи, за то, чтобы рождались дети. Мне кажется, это тоже очень раздражает неолиберальные элиты в Европе и США.