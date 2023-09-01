Прямой эфир

Турецкий журналист: «Беларусь – последняя настоящая европейская страна, которая сохраняет свои ценности»

01 сентября 2023 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День знаний и последние новости политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель Окай Депрем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Анкара и Минск очень похожи тем, что мы на изломе цивилизации: моря, разные интересы Востока и Запада. Эрдоган и Лукашенко тоже очень похожи, мы приезжали к вам с официальным визитом. Как у нас говорят, они настоящие мужчины. За традиционные ценности, за семьи, за то, чтобы рождались дети. Мне кажется, это тоже очень раздражает неолиберальные элиты в Европе и США.

Турецкий журналист: «Беларусь – последняя настоящая европейская страна, которая сохраняет свои ценности»-1

Окай Депрем, турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель:
Да, тоже интересный момент. Действительно похожи. Могу сказать, что стиль политический и Лукашенко, и Путина, и Эрдогана похож. Мне кажется, что Беларусь – последняя настоящая европейская страна, которая по-настоящему сохраняет свои ценности, обычаи, традиции, независимо от величины территорий, численности и прочего.

Читайте также:

Что за лето изменилось в зоне СВО? Рассказал Марат Хайруллин

Лазуткин: Соловьёв – это в чём-то координатор идеологической политики

Лазуткин: «Времена такие, что наш трактор работает лучше, чем телеканал «Дождь»

# Международная политика # Евгений Пустовой # Окай Депрем # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Многие из них получили серьёзный срок». Турецкий журналист рассказал о расследовании по делу полка «Азов»
01 сентября 2023 19:33

«Многие из них получили серьёзный срок». Турецкий журналист рассказал о расследовании по делу полка «Азов»

Азарёнок и Пустовой обсудили, почему все украинские попытки наступления обречены на провал
01 сентября 2023 19:17

Азарёнок и Пустовой обсудили, почему все украинские попытки наступления обречены на провал

Пустовой: нормальному поляку не хочется, чтобы на их территории была война
01 сентября 2023 18:42

Пустовой: нормальному поляку не хочется, чтобы на их территории была война