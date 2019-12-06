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Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

06 декабря 2019 10:31
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Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва-1

В Овальном зале собрались все 110 депутатов. В повестке дня — организационные вопросы. Уже избран спикер. Им стал Владимир Андрейченко. Напомним, он занимал пост председателя и в предыдущем составе Палаты представителей. Теперь депутатам предстоит сформировать комиссии.

Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва-4

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва-6

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва-8

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва-10

# Парламент Беларуси # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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