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Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

03 декабря 2019 17:49
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Я шёл по тому же округу, от которого избирался. 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно»

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
В первую очередь, я как человек, избранный в округе, обязан и должен исполнить те обещания, которые дал людям при встрече. Более 150 наказов, которые у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня.

Им не нужен от меня пиар, им не нужны от меня красивые выступления. Им нужно от меня результат работы.

И второе, я – лидер партии. Мне проще – у партии есть программа, и как лидер партии, уже помимо того, что избрался в одномандатном округе, моя задача реализовывать те вопросы, которые партия отстаивала на протяжении многих лет. И самое главное – не обманывать людей.

Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»-1

# Выборы в Беларуси # Олег Гайдукевич

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