Официальный визит во Вьетнам Александра Лукашенко: итоги в программе «Неделя»

Новости Беларуси. Главные политические и экономические новости уходящей недели приходили с востока, а точнее, юго-востока. Именно этот вектор белорусской внешней политики и ее дальний рычаг — Вьетнам, и более близкий — Туркменистан — определил приоритеты этой семидневки.

Минск и Ханой на неделе фактически открыли новую страницу в отношениях двух государств. Уже с июля белорусы могут въезжать во Вьетнам без виз. А на неделе тренд на сближение подтвердили и на высшем уровне во время государственного визита Александра Лукашенко в эту социалистическую республику. Наталья Бреус передает из теплого по белорусским меркам Ханоя.

Наталья Бреус, СТВ:

Именно во Вьетнам белорусам советуют ехать туроператоры вместо Египта. Здесь удачно сочетается азиатская экзотика и власть компартии, которая до сих пор играет важную роль в жизни страны. Вообще в Ханое чувствуешь себя достаточно комфортно. Да и погода здесь бархатная — +16°С – +18°С. Хотя многочисленные мотобайкеры, которых здесь очень много, едут в куртках, пуховиках, потому что для них это настоящая холодная зима.

Сегодня о Вьетнаме все чаще говорят: «подрастает» новый азиатский тигр. Экономика государства в 2014 году показала 6-процентный рост. Вьетнам меняется на глазах, — рассказывает владелец турфирмы в Ханое.

Тран Лиен, директор туристического комплекса (Вьетнам):

У нас за 20 лет развилось очень много. Расширяется район в Ханое. Каждая провинция меняется, расширяется, строится.

Страна вступила во Всемирную торговую организацию, привлекла инвестиции от мировых корпораций, активно развивает собственную промышленность и сельское хозяйство.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Развивается, промышленность автомобилестроение, электроника. Пример тому: Вьетнам стал экспортировать электроники на 27 миллиардов долларов. На втором месте у Вьетнама легкая промышленность.

С Вьетнама началось азиатское турне белорусского президента. Александр Лукашенко посещает эту страну в третий раз. В последние годы обменивались визитами на разных уровнях. В этот раз глава белорусского государства встречается с ключевыми фигурами в руководстве Вьетнама, тем самым открывая новую страницу в сотрудничестве двух государств. Этому будет способствовать и соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. Многие товары можно будет поставлять беспошлинно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы неуклонно повышаем уровень нашего сотрудничества. Мы еще раз заявляем о том, что Вьетнам является самым надежным нашим другом в Юго-Восточной Азии и, если хотите, таким плацдармом, с которого мы готовы сотрудничать с другими государствами.

Мы предложили активизировать сотрудничество в сфере нефтехимии, автомобилестроения, совместных сборочных производств на территории Вьетнама. У нас для этого есть хорошая основа – это соглашение между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, а также межправительственные соглашения по организации здесь, во Вьетнаме, совместных белорусско-вьетнамских предприятий.

Чыонг Тан Шанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Мы высоко оцениваем хорошие и доверительные отношения наших стран. Мы договорились продолжить обмениваться визитами, чтобы усилить доверительные политические отношения, особенно в экономике, торговле и инвестициях. Мы договорились, что будем содействовать друг другу на международных форумах. Кроме того, обсудили меры увеличения товарооборота и инвестиций. А также согласились, что будем активно содействовать импорту, экспорту.

По результатам переговоров правительственной делегации завизирована совместная программа сотрудничества в экономике на ближайшие три года. Также согласовали план действий в сфере спорта и туризма. Есть договоренность об обучении вьетнамских граждан в Беларуси. В основном по инженерно-техническим специальностям и рабочим профессиям.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Поколение, которое училось у нас: знания очень хорошие. Они хотели бы, чтобы новое поколение их молодых людей приезжало и обучалось в наших вузах.

Вьетнам — страна с 90-миллионным населением. Поэтому общая торговля с Беларусью в 170 миллионов долларов пока не впечатляет. Есть куда расти. Особенно в промышленной кооперации. Успешный пример уже действует. Несмотря на приличное расстояние между странами в 7,5 тысяч километров, здесь с 2011 года собирают белорусские грузовики. Следующий шаг — сборка наших автобусов в Хошимине. Вот такой рекламный образец белорусского автобуса представили президенту Александру Лукашенко. Вьетнам собирается модернизировать автобусный парк — ежегодно нужно до 500 машин.

По итогам бизнес-форума заключены контракты и соглашения, которые касаются в большинстве своем именно промышленности. Так, договорились о поставках удобрений и грузовых самосвалов.

Для МТЗ рынок в этом регионе растет. Тракторы спасают вьетнамских аграриев. Все-таки эта страна в тройке лидеров по производству кофе и риса. Сельхозтехнику доработали с учетом потребностей Вьетнама.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

В 2014 году мы поставили техники в объеме в $1 млн. На 2016 год уже подписаны контракты в объеме более $2 млн.

Вьетнам богат на полезные ископаемые, здесь есть залежи нефти, газа. В одной из провинций страны находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются также запасы железной руды и металлов. Так что белорусские «БелАЗы» возвращаются на рынок Вьетнама. В начале года уже было поставлено почти 20 самосвалов. С этого стартуют уже более серьезные поставки.

Зы Нгуен, генеральный директор компании «БелАЗ-инвест» (Вьетнам):

Техника «БелАЗ», можно сказать, самая надежная. Мы подписали контракт о поставке «БелАЗ-75581», грузоподъемностью 90 тонн. Первый раз во Вьетнам прибыли такие самосвалы.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга « БЕЛАЗ-холдинг»:

За этим самосвалом будущее на этом рынке. Мы надеемся, что он подтвердит все свои технические характеристики, и, соответственно, мы получим реальные заказы на 2016-2017 годы.

Эта почва, которую подготовили бизнесмены и руководители предприятий, стала благодатной для переговоров на высшем уровне. Подписан приличный пакет соглашений и контрактов. Его оценивают в $350 млн. Это превышает годовой товарооборот стран.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

С одной стороны, вроде бы и хорошо, что за два неполных месяца активной работы в канун визита президента мы подписали соглашений на $350 млн. Если соотнести с теми 169, которые мы имели товарооборот в прошлом году, понятно, что эта цифра очень значимая. С другой стороны, это плохо, это говорит о том, что у нас бы неиспользованный потенциал.

Вьетнам знает Беларусь как продвинутое технологичное государство. С доверием смотрят в мире на тех, кто смог свое сельское хозяйство обеспечить хорошей техникой и продает ее на экспорт. Вообще, в уме держат выход с совместной продукцией на рынки стран АСЕАН. Это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сотрудничество между Беларусью и Вьетнамом открывает для нас перспективы расширения сотрудничества с регионом АСЕАН в целом, потому что в рамках АСЕАН приняты определенные правила, связанные с наличием определенного уровня таможенных пошлин на импортированные товары и так далее. Но через создание совместных производств здесь, через реализацию совместных проектов здесь, через совместное производство техники с определенным уровнем локализации во Вьетнаме, мы выйдем и на то, чтобы работать и с третьими странами этого региона.

До сих пор важную роль в жизни страны играет Коммунистическая партия. Это заметно даже по символам на улице. Но политика партии не мешает развитию современного Вьетнама. Негласно именно генеральный секретарь компартии занимает важное место в государственной иерархии. Какие планы будет воплощать в жизнь Вьетнам – определятся в начале 2016.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы с вами переживаем одинаковые периоды в развитии. У вас XII съезд Коммунистической партии Вьетнама. И в канун съезда, я знаю, предстоит очень много работы по выработке курса на предстоящий период. Мы также находимся в преддверии Всебелорусского народного собрания – съезда нашего народа. Мы также сегодня работаем над тем, чтобы в ближайшую пятилетку выработать ориентиры нашего развития.

И нам и вам нужны новые идеи. Идеи, которые выведут наши государства на более высокий уровень развития. Но самое главное, чтобы мы с вами не потеряли тот уровень нашего сотрудничества, который должен у нас быть.

Нгуен Фу Чонг, генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам:

Ваш визит проходит именно в то время, когда двусторонние отношения очень хорошо развиваются. У меня остались очень глубокие впечатления о вашей стране, после того как я посетил ее в прошлом году. Беларусь добрая и красивая страна.

Кстати, Нгуен – самая распространенная фамилия во Вьетнаме. Считай, знаешь половину жителей страны. Такую носит и премьер-министр. Именно Нгуен Тан Зунгу прочат кресло генсека партии в следующем году.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я информирован со многих источников о том, что в последнее время, и это видно: Вьетнам совершил сильный рывок в своем развитии. И это развитие, эти шаги связывают с вашим правительством, в том числе с Вами лично.

Понятно, что экономика всегда лежит в основе двусторонних отношений. Договорились, что уровень межправительственной комиссии будет повышен. И в следующий раз ее заседание пройдет в Минске. Эксперты определятся с планом дальнейших действий для государств, на этом настоял Александр Лукашенко. Но в любом случае, такие контакты Беларуси и Вьетнама помогут продвинуть сотрудничество стран и присутствие нашей республики в Юго-Восточной Азии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.