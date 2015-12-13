Президент провел совещание 7 декабря о проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2016

Новости Беларуси. Мобилизовать все ресурсы и силы для подъема экономики. Такое требование к правительству на неделе озвучил президент. Какой же будет экономическая стратегия в 2016 году? Ведь 2016-й станет началом новой пятилетки, а значит, и обозначит траекторию дальнейшего развития страны. Евгений Горин продолжит.

Экономическая стратегия Беларуси как план развития страны на 2016 учитывает несколько важных моментов. Во-первых, предстоящие 12 месяцев будут непростыми. В мире — экономический спад. Беларусь как открытую экономику он, естественно, коснется. Во-вторых, для государства это не новость. Задача правительству — просчитать наиболее оптимальный режим работы национальной экономики. Приоритеты на завтра: эффективность, жесткая бюджетная экономия плюс выполнение социальных обязательств перед народом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Год будет проходить в условиях жестких бюджетных ограничений. Нам нужно обеспечить макроэкономическую стабильность, при этом выполнить все обязательства перед людьми. Как и было обещано, приоритет в экономике – это человек. Мы не должны действовать в угоду кому-то. Будь то международному сообществу, Международному валютному фонду, России, другим государствам и так далее. Я еще раз подчеркиваю: мы никогда никому не создавали проблем. Мы рассчитываем на помощь и поддержку и международного сообщества, прежде всего в экономике, и только в экономике. Нам не надо больше никакая поддержка. Мы рассчитываем на поддержку Российской Федерации, нашего дружественного, братского государства, с которым у нас экономика вообще практически едина. Мне нужны конкретные здравые предложения, которые понимают все.

Предварительные экономические итоги 2015, несмотря на ряд негативных моментов, все же обнадеживают. Удалось добиться стабильной ситуации на валютном рынке, не допустить роста цен. Минимизированы внешние влияния на экономику страны.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Инфляция замедлилась. За 10 месяцев потребительские цены выросли на 10,1%, что ниже уровня 2014 года на 4,7%. Это, когда у нас установлен плавающий обменный курс, проведена коррекция курса к доллару на 48,6%. А в 2014 году курс держали, сжигали резервы, а инфляция все равно была выше.

Бюджет страны на 2016 планируется сформировать с профицитом. Своего рода финансовая подушка безопасности составит 18 триллионов рублей. Социальная направленность останется приоритетом в затратах государства.

Ирина Новикова, экономический аналитик:

Социальные гарантии необходимо сохранять. Это наша стабильность. И в принципе, на сегодняшний день от людей зависят те же темпы экономического роста. И если люди будут доверять государству и государство будет правильно строить свою экономическую политику, то, соответственно, будет и доверие к этой власти и государству.

Главный приоритет для белорусских производителей — экспорт. Продажи товаров за границу — тест на конкурентоспособность. Второй приоритет — защита внутреннего рынка. Необходимо не только думать об экспорте, но удерживать позиции перед импортом внутри страны. Чтобы это происходило, предстоит основательно поработать над снижением себестоимости товаров. Задача минимум — уменьшить ее на четверть. При этом не за счет сокращения рабочих мест. Появится показатель эффективности управленца. Посыл с совещания у президента — экономические планы и прогнозы необходимо составлять и реализовывать, исходя из интересов людей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сокращать количество показателей (не знаю зачем, вот я никак не могу понять, зачем это делается) не следует. Наоборот, надо доводить больше конкретных показателей. Как было предложение местным органам власти, чтобы немножко начали работать и напрягаться, создание рабочих мест. Тогда мы не будем за ними бегать и указывать им: зовите инвесторов, зовите инвесторов. Они будут бегать за ними и за руку тащить в свои регионы. И безработицы не будет, не будут выкидывать людей на улицу, будут за это нести персональную ответственность.

В правительстве рассчитали и среднегодовой курс доллара. 18 тысяч 600 рублей. При этом уровень инфляции за год, обесценивание белорусского рубля, ожидается в размере 12%. Прогнозируется, что за 2016 произойдет восстановление экономики. А такой важный показатель, как рост ВВП, запланирован всего на уровне 0,3%. Цифра минимальная, однако реалистичная. Эксперты считают, что для восстановления экономики не нужен большой плюс. Есть минимум. И этом минимум надо выполнить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.