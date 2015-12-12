Рабочая поездка Александра Лукашенко во Вьетнам: итоги визита

Внешняя политика Беларуси не столь амбициозна, как у России или США, например. Нет стремления, да и ресурса отправлять авианосцы или истребители в горячие точки и вершить судьбы планеты. Одна из главных целей Беларуси – интегрироваться в мировую экономику и искать новых торговых партнеров. Этому и была посвящена рабочая неделя президента Лукашенко. Сперва было совещание, а после два серьезных визита – во Вьетнам и Туркмению. Обе страны важны. Начнем по ходу солнца – с Юго-Восточной Азии. Рассказывает Наталья Бреус.

Наталья Бреус, политический обозреватель:

В последнее время все чаще о Вьетнаме говорят, что «подрастает» новый азиатский тигр. Экономика страны растет. В прошлом году прибавила 6 процентов. Это хороший показатель на фоне непростой мировой ситуации. Вообще, постепенно Вьетнам набирает обороты как динамично развивающееся государство в регионе. А для Беларуси эта страна может стать плацдармом для закрепления в Юго-Восточной Азии.

С Вьетнама началось азиатские турне белорусского президента. Александр Лукашенко посещает эту страну в третий раз. В последние годы обменивались визитами на разных уровнях. В этот раз глава белорусского государства встречается в ключевыми фигурами в руководстве Вьетнама. Открывается новая страница сотрудничества Беларуси и Вьетнама.

Еще с советских времен республику связывают дружеские отношения с Вьетнамом. Многие вьетнамские руководители получили образование в белорусских вузах. Это сегодня упрощает диалог. Страна может стать для Беларуси плацдармом для закрепления в регионе Юго-Восточной Азии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы предложили активизировать сотрудничество в сфере нефтехимии, автомобилестроения, совместных сборочных производств на территории Вьетнама. У нас для этого есть хорошая основа – это соглашение между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, а также межправительственные соглашения по организации здесь, во Вьетнаме, совместных белорусско-вьетнамских предприятий.

Чыонг Тан Шанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Мы высоко оцениваем хорошие и доверительные отношения наших стран. Мы договорились обмениваться визитами, чтобы усилить доверительные политические отношения, особенно в экономике, торговле и инвестициях. Мы договорились, что будем содействовать друг другу на международных форумах. Кроме того, обсудили меры увеличения товарооборота и инвестиций.

По результатам переговоров правительственной делегации подписан пакет документов. Завизирована совместная программа сотрудничества в экономике на ближайшие три года. Также согласовали план действии в сфере спорта и туризма. Есть договоренность об обучении вьетнамских граждан в Беларуси.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Поколение, которое училось у нас: знания очень хорошие. Они хотели бы, чтобы новое поколение их молодых людей приезжало и обучалось в наших вузах. Так что мы сейчас активизируем в этом направлении работу.

До сих пор важную роль в жизни страны играет Коммунистическая партия. Это заметно даже по символам на улице. Но политика партии не мешает развитию современного Вьетнама.

Негласно именно генеральный секретарь компартии занимает важное место в государственной иерархии и играет ключевую роль в принятии решений для страны. Какие планы будет воплощать в жизнь Вьетнам – определятся в начале 2016.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

И нам и вам нужны новые идеи. Идеи, которые выведут наши государства на более высокий уровень развития. Но самое главное, чтобы мы с вами не потеряли тот уровень нашего сотрудничества, который должен у нас быть.

Кстати, Нгуен – самая распространенная фамилия во Вьетнаме. Считай, знаешь половину жителей страны. Такую носит и премьер-министр. Именно Нгуен Танг Зунгу прочат кресло генсека партии в следующем году.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я информирован из многих источников о том, что в последнее время, и это видно: Вьетнам совершил сильный рывок в своем развитии. И это развитие, эти шаги связывают с вашим правительством, в том числе с Вами лично.

Накануне встреч на высшем уровне подписан приличный пакет соглашений и контрактов. Его оценивают в 350 миллионов долларов. Это превысило годовой товарооборот стран.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

С одной стороны хорошо, что за два неполных месяца активной работы в канун визита президента мы подписали такие соглашения на 350 миллионов долларов. Если соотнести с теми 169, который мы имеем товарооборот по 2014 году, понятно, что эта цифра очень значимая. Но, с другой стороны, это плохо, это говорит о том, что у нас был неиспользованный потенциал.

Ключевые соглашения – в промышленности. Договорились о поставках тракторов. Кстати, именно «Беларус» изображен на денежной купюре Вьетнама. Для МТЗ сегодня вьетнамский рынок растет. Техника важна для аграрной сферы. Ведь Вьетнам занимает 2 место в мире по поставкам риса и кофе. Если в 2014 году продали техники на миллион долларов, то в 2016 заработают вдвое больше.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Для рынка Вьетнама мы разработали трактор в диапазоне от 35 до 50 лошадиных сил, что сегодня занимает 70% общего объема поставок наших тракторов.

Богат Вьетнам и на полезные ископаемые. Здесь есть залежи нефти, газа. В одной из провинций страны находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются также запасы железной руды и металлов.

Зы Нгуен, генеральный директор компании «БелАЗ-инвест» (Вьетнам):

Техника БелАЗ, можно сказать, самая надежная. Мы подписали контракт о поставке БелАЗ-75581, грузоподъемностью 90 тонн. Первый раз во Вьетнам прибыли такие самосвалы.

Подписаны контракты на поставку грузовиков и самосвалов. Следующий шаг — создание сборочных производств грузовых машин и автобусов. Пассажирский транспорт будут выпускать в Хошимине. Уже собраны первые образцы.

Виталий Нехай, директор представительства ОАО «МАЗ» во Вьетнаме:

Поручни сделали под вьетнамских пассажиров. Они небольшого роста. Ширина сидений меньше, чем у нас в Беларуси, потому что здесь нет зимы, нет теплой одежды.

Правительство страны наметило обновление автобусного парка и закупку таких машин для аэропортов Вьетнама. До 500 автобусов – ежегодная потребность. В этом месяце до конца оснастят конвейер – и можно приступать. Президенту Беларуси презентовали перспективный проект.

Вьетнам знает Беларусь как продвинутое технологичное государство. С доверием смотрят в мире на тех, кто смог свое сельское хозяйство обеспечить хорошей техникой и продает другим государствам. Вообще, в уме держат выход с совместной продукцией на рынки стран АСЕАН. Это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, куда включены Индонезия, Лаос, Мьянма Камбоджа, Сингапур, Малайзия, то есть перспективный полумиллиардный рынок.