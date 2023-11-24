ОДКБ в год председательства Беларуси – чего достигли и какие планы у стран-участниц?

ОДКБ не была вовлечена ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности Организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы, а также наметили планы на будущее. Что важно – долгосрочные, фундамент которых заложила именно Беларусь.

Поддерживать и заниматься дальнейшей реализацией поставленных задач теперь предстоит Казахстану. В будущем году эта страна будет председательствовать в ОДКБ. С учетом критической нестабильности в мире особое внимание Астана уделит военному сотрудничеству стран – участниц Организации. Оправдал ли саммит ОДКБ ожидания? Какие перспективы развития и каков уровень авторитета ОДКБ на международных площадках? И почему точно не стоит ожидать охлаждения отношений внутри Организации? Тему продолжит Полина Королева. «Через солидарность к сотрудничеству, миру и безопасности». Таким девизом Беларусь определила планы на год для ОДКБ в ноябре 2022-го. Уже тогда много говорили о внутренних проблемах Организации коллективного договора: кто-то – потирая руки, другие – надеясь, что миротворческая позиция нашей страны как председателя принесет в регион стабильность. И, надо сказать, надежды оправдались. Лукашенко отметил прогресс по вопросу таджикско-кыргызской границы. Читайте здесь. Не оставили без внимания на саммите и ситуацию между Арменией и Азербайджаном. Но вмешиваться в дела других государств – это стиль США. Лидеры ОДКБ ждут решения Армении.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

С одной стороны, армянская сторона не хочет выходить из ОДКБ. Или по крайней мере она пока декларирует такую позицию. А с другой – мы видим, что армянская сторона пошла на очень быстрое сближение со странами Североатлантического альянса, это прежде всего Франция и США. Это еще в большей степени создает предпосылки к нарушению хрупкого мира, который сегодня сложился между Азербайджаном и армянской стороной. Азербайджан это может расценить как подготовку армянской стороны к возобновлению вооруженного противостояния. Ну и еще, конечно же, Иран как одно из сильнейших государств в регионе будет категорически против присутствия там именно тех сил, которые связаны с США. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, преждевременных выводов делать нельзя. Несмотря на отсутствие армянской стороны на саммите в Минске, все совместные решения, которые были приняты, Ереван согласовал. По самым болезненным вопросам в зоне ответственности ОДКБ лидеры государств обменяются мнениями уже совсем скоро.