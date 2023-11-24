ОДКБ в год председательства Беларуси – чего достигли и какие планы у стран-участниц?
ОДКБ не была вовлечена ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности Организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы, а также наметили планы на будущее. Что важно – долгосрочные, фундамент которых заложила именно Беларусь.
Поддерживать и заниматься дальнейшей реализацией поставленных задач теперь предстоит Казахстану. В будущем году эта страна будет председательствовать в ОДКБ. С учетом критической нестабильности в мире особое внимание Астана уделит военному сотрудничеству стран – участниц Организации.
Оправдал ли саммит ОДКБ ожидания? Какие перспективы развития и каков уровень авторитета ОДКБ на международных площадках? И почему точно не стоит ожидать охлаждения отношений внутри Организации? Тему продолжит Полина Королева.
«Через солидарность к сотрудничеству, миру и безопасности». Таким девизом Беларусь определила планы на год для ОДКБ в ноябре 2022-го. Уже тогда много говорили о внутренних проблемах Организации коллективного договора: кто-то – потирая руки, другие – надеясь, что миротворческая позиция нашей страны как председателя принесет в регион стабильность. И, надо сказать, надежды оправдались.
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Не оставили без внимания на саммите и ситуацию между Арменией и Азербайджаном. Но вмешиваться в дела других государств – это стиль США. Лидеры ОДКБ ждут решения Армении.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
С одной стороны, армянская сторона не хочет выходить из ОДКБ. Или по крайней мере она пока декларирует такую позицию. А с другой – мы видим, что армянская сторона пошла на очень быстрое сближение со странами Североатлантического альянса, это прежде всего Франция и США. Это еще в большей степени создает предпосылки к нарушению хрупкого мира, который сегодня сложился между Азербайджаном и армянской стороной. Азербайджан это может расценить как подготовку армянской стороны к возобновлению вооруженного противостояния. Ну и еще, конечно же, Иран как одно из сильнейших государств в регионе будет категорически против присутствия там именно тех сил, которые связаны с США.
Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, преждевременных выводов делать нельзя. Несмотря на отсутствие армянской стороны на саммите в Минске, все совместные решения, которые были приняты, Ереван согласовал. По самым болезненным вопросам в зоне ответственности ОДКБ лидеры государств обменяются мнениями уже совсем скоро.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Думаю, Владимир Владимирович не обидится, если я скажу, что он нас традиционно пригласил на итоговое заседание ЕАЭС и СНГ. Естественно, все члены ОДКБ там будут, и мы продолжим этот диалог, который начался сегодня в Минске.
Говоря об итогах саммита, а вместе с тем председательства Беларуси в ОДКБ, важно подчеркнуть: наша страна заложила фундамент многих долгосрочных задач. Усилия официального Минска высоко оценивают и главы государств Организации, и эксперты. Потому реализация белорусских инициатив будет продолжена. В том числе Казахстаном. Именно эта страна с января будущего года станет новым председателем в ОДКБ.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Предлагаем сфокусировать деятельность Организации на следующих приоритетных, на наш взгляд, направлениях. Первое, сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами.
Эта инициатива Казахстана перекликается с выводами белорусского президента.
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Подводя итоги. ОДКБ вступила в новый этап своего развития. Во многом благодаря председательству Беларуси. Нам удалось стабилизировать ситуацию внутри Организации, добиться по-настоящему коллективного подхода к решению вопросов. А главное – не вмешаться в конфликты по периметру зоны ответственности. Это нервирует Запад. Потому можно быть уверенным, что гибридная война против нас продолжится. Но в ОДКБ знают, как с этим бороться.