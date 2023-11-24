Лукашенко отметил прогресс по вопросу таджикско-кыргызской границы

«Через солидарность к сотрудничеству, миру и безопасности». Таким девизом Беларусь определила планы на год для ОДКБ в ноябре 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже тогда много говорили о внутренних проблемах Организации коллективного договора: кто-то – потирая руки, другие – надеясь, что миротворческая позиция нашей страны как председателя принесет в регион стабильность. И, надо сказать, надежды оправдались. Таджикско-киргизский конфликт сегодня практически разрешен.