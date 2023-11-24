Лукашенко отметил прогресс по вопросу таджикско-кыргызской границы

«Через солидарность к сотрудничеству, миру и безопасности». Таким девизом Беларусь определила планы на год для ОДКБ в ноябре 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже тогда много говорили о внутренних проблемах Организации коллективного договора: кто-то – потирая руки, другие – надеясь, что миротворческая позиция нашей страны как председателя принесет в регион стабильность. И, надо сказать, надежды оправдались. Таджикско-киргизский конфликт сегодня практически разрешен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень хороший прогресс, мы об этом говорили, между президентами Кыргызстана и Таджикистана на их совместной границе, что мы приветствуем. Это тоже вопросы нашей безопасности и вопросы, которые входят в полномочия ОДКБ.
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