Киреев: Лукашенко открывает многие вещи для политиков, не умалчивает, говорит по существу

ОДКБ не была вовлечена ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности Организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы, а также наметили планы на будущее.
В ходе совещания в узком составе Александр Лукашенко акцентировал внимание на сломе международной системы отношений. Запад активно занимается подменой традиционных понятий и живет по правилу «кто сильнее – тот и прав». Однако сегодня все меньше государств готовы мириться с этим. Потому запрос на справедливые подходы к безопасности в регионе, которыми руководствуется ОДКБ, будет только возрастать.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Беларусь является драйвером во многом постсоветской интеграции. Конструктивную позицию занимает Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Зачастую даже российские политики, официальные лица занимают более компромиссную, мягкую позицию, не проговаривают каких-то острых моментов. Но Лукашенко всегда говорит о том, что действительно важно в настоящий момент, открывает многие вещи и для политиков, и для всех граждан, которые необходимо учитывать. Не умалчивает, говорит по существу, очень конкретно, очень последовательно. Беларусь занимает конструктивную позицию, является драйвером во многом такой вот работы по усилению взаимодействия в рамках ОДКБ.
Замалчивать, чтобы не обидеть, Александр Лукашенко не стал и в ходе нынешнего саммита. Президент обратил внимание на важность диалога лицом к лицу. Читайте здесь.