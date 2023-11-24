Киреев: Лукашенко открывает многие вещи для политиков, не умалчивает, говорит по существу

ОДКБ не была вовлечена ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности Организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы, а также наметили планы на будущее.

В ходе совещания в узком составе Александр Лукашенко акцентировал внимание на сломе международной системы отношений. Запад активно занимается подменой традиционных понятий и живет по правилу «кто сильнее – тот и прав». Однако сегодня все меньше государств готовы мириться с этим. Потому запрос на справедливые подходы к безопасности в регионе, которыми руководствуется ОДКБ, будет только возрастать.