Чернобай: ОДКБ не выходит за рамки Евразийского региона, у нас нет интересов за пределами этой зоны

ОДКБ не была вовлечена ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности Организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы, а также наметили планы на будущее.
Исходя из агрессивной политики НАТО, тема единства и сплочения в ОДКБ актуальна как никогда. Особенно в вопросе оборонного потенциала. Время обязывает: из 30 тысяч военнослужащих НАТО в Европе 20 тысяч располагаются в Польше и странах Прибалтики. Из 18 тактических сухопутных групп 10 находятся на нашем направлении. Авиационная группировка составляет 126 самолетов.
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
НАТО декларирует зону ответственности – Североатлантический регион, но пытается свои руки протянуть по всему миру. Они сейчас ищут свои интересы и в Африке, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. В ОДКБ у нас зона ответственности – три региона. Восточно-Европейский, Кавказский, Центрально-Азиатский. Мы не выходим за рамки Евразийского региона. И у нас нет интересов за пределами этой зоны. Мы направлены на защиту и оборону.
Очевидно, развитие ОДКБ не всегда было безоблачным. Мы помним моменты охлаждения отношений между партнерами. И если еще несколько лет назад создание совместной системы ПВО было чем-то недостижимым, сегодня это реальность.
Вадим Елфимов: единая система ПВО для всех стран ОДКБ серьезно повышает безопасность.