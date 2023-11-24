Чернобай: ОДКБ не выходит за рамки Евразийского региона, у нас нет интересов за пределами этой зоны

ОДКБ не была вовлечена ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности Организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы, а также наметили планы на будущее.

Исходя из агрессивной политики НАТО, тема единства и сплочения в ОДКБ актуальна как никогда. Особенно в вопросе оборонного потенциала. Время обязывает: из 30 тысяч военнослужащих НАТО в Европе 20 тысяч располагаются в Польше и странах Прибалтики. Из 18 тактических сухопутных групп 10 находятся на нашем направлении. Авиационная группировка составляет 126 самолетов.